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    Думки вголос

    Пандемія коронавірусу у Києві: триває бенкет під час чуми

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Захворюваність на коронавірус у Києві - Пандемія коронавірусу у Києві: триває бенкет під час чуми
    Захворюваність на коронавірус у Києві

    Київська влада не вводить обмеження, а орієнтується на підтримку свого рейтингу

    Мовою оригіналу

    В Украине за сутки выявлено 994 инфицированных коронавирусом человека. Всего в Украине 40 008 заболевших. Из них 1067 (+16) умерли и 17758 (+349) выздоровели.

    Мы все ближе к психологическому порогу в 1000 выявленных инфицированных за сутки. А в Киеве, в рамках смягчения карантина, разрешили работу бассейнов, кинотеатров и театров. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. И это при том, что в Киеве есть рост заболеваний.

    Вчера было объявлено, что за минувшие сутки в столице зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом и это самое большое количество больных за последние недели.

    Но киевская власть предпочитает не вводить ограничения, а ориентируется на поддержание своего рейтинга. Люди хотят послаблений? Власть им это даёт. Пир во время чумы продолжается.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Віталій Кличко Київ коронавірус
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