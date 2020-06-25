Пандемія коронавірусу у Києві: триває бенкет під час чуми

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захворюваність на коронавірус у Києві

Київська влада не вводить обмеження, а орієнтується на підтримку свого рейтингу

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В Украине за сутки выявлено 994 инфицированных коронавирусом человека. Всего в Украине 40 008 заболевших. Из них 1067 (+16) умерли и 17758 (+349) выздоровели.

Мы все ближе к психологическому порогу в 1000 выявленных инфицированных за сутки. А в Киеве, в рамках смягчения карантина, разрешили работу бассейнов, кинотеатров и театров. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. И это при том, что в Киеве есть рост заболеваний.

Вчера было объявлено, что за минувшие сутки в столице зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом и это самое большое количество больных за последние недели.

Но киевская власть предпочитает не вводить ограничения, а ориентируется на поддержание своего рейтинга. Люди хотят послаблений? Власть им это даёт. Пир во время чумы продолжается.

Джерело: блог Борислава Берези

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