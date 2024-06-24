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Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24–26 червня

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24–26 червня
Прогноз магнітних бур на найближчі дні
фото: nta.ua

Найближчими днями очікується нормальна геомагнітна активність

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

24 червня

Очікується короткочасне підвищення геомагнітної активності. К-індекс може досягти рівня 3-4, що свідчить про можливість слабких магнітних бур. Люди, чутливі до змін магнітного поля, можуть відчувати легкий дискомфорт.

25 червня

Прогнозується низька геомагнітна активність. К-індекс знизиться до рівня 2-3, що вказує на спокійні умови. Магнітні бурі малоймовірні.

26 червня

Очікується низька геомагнітна активність. Індекс Kp тримається на рівні 2-3. Магнітні бурі малоймовірні.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні у віджеті нижче:

Пам'ятайте, що навіть за низької геомагнітної активності деякі люди можуть бути чутливими до змін у магнітному полі Землі. 

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Які симптоми викликає магнітна буря?

  • Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
  • Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
  • Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
  • Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
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Теги: здоров'я Планета Земля магнітна буря Сонце

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