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Прогулянки допоможуть скинути зайву вагу? Фахівець розповів про нюанси

glavcom.ua
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Прогулянки допоможуть скинути зайву вагу? Фахівець розповів про нюанси
фото з відкритих джерел

В Україні 59% дорослих людей мають надлишкову масу тіла, з яких майже 25% - із ожирінням

Впровадження регулярної прогулянки в щоденний розклад дає можливість відчути приємні моменти, насолодження природою та фізичною активністю. Прогулянки можуть відігравати ключову роль у процесі схуднення. Видання Eat This Not That розглядає щоденні прогулянки як метод зниження рівня води в організмі й пояснює ключові моменти.

Чому ходьба допомагає знизити вагу?

Регулярна прогулянка може стати важливим компонентом вашої стратегії по схудненню та підтримці загального здоров’я, вважає доктор Емі Лі, керівник відділу харчування Nucific. Перш за все, вона сприяє фізичному здоров’ю, допомагаючи зменшити калорії, а також знижуючи рівень стресу і покращуючи настрій завдяки виділенню ендорфінів - гормонів «гарного самопочуття». Беріть з собою друзів на прогулянку - це не лише додатковий стимул для тренування, але і можливість поспілкуватися та відпочити від повсякденних справ. Ходьба також може допомогти зберегти вагу, особливо якщо ви робите близько 10 000 кроків на день. Для виміру своїх досягнень можете використовувати крокомір або просто підраховувати кількість кроків під час своїх щоденних справ і рухів.

Скільки потрібно ходити?

Мета в 10 000 кроків добре підходить для підтримки здоров'я та ваги. Якщо ж ви маєте намір схуднути, дослідження показують, що може знадобитися щонайменше 15 000 кроків на день. Крім того, для активного схуднення можна включити більш інтенсивні вправи, які активізують м’язи і сприятимуть втраті ваги.

Ожиріння визначається таким параметром як індекс маси тіла (ІМТ) – це співвідношенням ваги (в кг) до квадрата зросту (в метрах).

Нормальним вважається ІМТ в діапазоні від 18,5 до 24,9.

Наприклад, розрахуємо ІМТ жінки з масою тіла 65 кг і 170 см 65/1,7*1,7=22,5 – ІМТ в межах норми.

Якщо людина має ІМТ від 25 до 30, то в неї є зайва вага. ІМТ понад 30 вважається ожирінням.

Як ходити, щоб зменшити вагу?

1. Спробуйте пройти 10 000 кроків за коротший час, порівняно зі звичайним часом, який ви витрачаєте на це. Це допоможе збільшити вашу швидкість і підвищити інтенсивність вашої ходьби.

 2. Зробіть свої рухи більш енергійними, залучаючи до роботи руки, стегна та сідничні м’язи. Це сприятиме активізації додаткових м’язових груп, що підсилює ефективність вашого тренування.

3. Якщо ви зазвичай ходите в одному напрямку, спробуйте маршрут з пагорбами або нахилами, що підвищить навантаження на серце та покращить вашу кардіоваскулярну систему.

4. Розгляньте можливість використання обтяжень на зап’ястях або щиколотках, починаючи з легких ваг і поступово збільшуючи їх. Це допоможе зміцнити м’язи і підвищити ефективність тренування.

5. Якщо ви маєте більше часу, намагайтеся подолати більшу відстань. Поступово збільшуйте свої цілі і відстані, це допоможе вам збільшити кількість кроків і покращити результати вашої ходьби.

Нагадуємо, що регулярна ходьба не лише допомагає зберегти здорову вагу, але й може бути ефективною у запобіганні або боротьбі з різними захворюваннями, включаючи хвороби серця, високий кров'яний тиск і діабет 2 типу. 

 

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Теги: відпочинок здоров'я спорт самопочуття схуднення

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