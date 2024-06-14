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Над Київщиною зафіксовано унікальні сріблясті хмари – Гідрометцентр

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Над Київщиною зафіксовано унікальні сріблясті хмари – Гідрометцентр
У Сріблястих хмар ще є інша назва – Хмари нічного сяяння
фото: Український гідрометеорологічний центр

Це явище неможливо побачити при денному світлі

У небі над Київщиною учора після заходу сонця помітили унікальне природне явище – сріблясті хмари. За словами синоптиків, вони, зазвичай, формуються там, де теоретично не можуть бути, бо на висоті 75 кілометрів від Землі волога практично відсутня. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Таке явище можна найчастіше спостерігати у літній період, коли температура у мезосфері сягає позначки у 120 градусів Цельсія. На цій висоті хмари формуються із кристалів льоду, довжина кожної – менше кілометра.

У «Гідрометцентрі» зауважили, що наука поки що не дала точних пояснень виникнення цієї аномалії, проте існує декілька теорій: «…волога може закидатись на таку висоту активними циклонами, вертикальними потоками повітря. Для того, аби сріблясті хмари сформувалися, волога повинна взаємодіяти із космічним пилом».

Крім того, це явище неможливо побачити при денному світлі. Людський зір може сприймати його тільки тоді, коли нижні шари атмосфери знаходяться в тіні Землі, а високі хмари освітлені денним промінням. 

До речі, нещодавно синоптики проводили дослідження викидів метану в атмосферу і з’ясували, що в наших широтах збільшення концентрації цієї речовини створює додаткову пару через хімічні реакції. Це відбувається, коли молекули метану проникають у мезосферу, у такий спосіб зміцнюючи існуючі Сріблясті хмари:

«Це той рідкісний в природі випадок, коли забруднення атмосфери можна побачити власними очима у вигляді неймовірного сяйва Сріблястих хмар на тлі нічного неба», – підсумували в Укргідрометцентрі. 

У Сріблястих хмар ще є інша назва – Хмари нічного сяяння. Вона з’явилася через те, що після заходу Сонця звичайні хмари стають темними, а Сріблясті навпаки – починають світитися.

Нагадаємо, ввечері 2 травня українці у різних частинах країни спостерігали явище, схоже на північне сяйво.  Користувачі соцмереж почали ділитися знімками чарівного рожевого неба. Вважається, що північне сяйво спричинила третя за силою магнітна буря в атмосфері Землі з тих, які відбулися 2024 року.

До слова, рівень води у Дністрі та його притоках знижується швидше, ніж зазвичай. Так сталося через весняне водопілля, яке цьогоріч розпочалося аномально швидко. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Теги: магнітна буря повітря наука українці

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