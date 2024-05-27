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Перший пацієнт із нейрочіпом у мозку розповів, як змінилось його життя

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Перший пацієнт із нейрочіпом у мозку розповів, як змінилось його життя
Нолан Арбо повідомив, що отримав більше незалежності у діях
фото із відкритих джерел

Компанія Ілона Маска вперше вживила нейрочіп у мозок чоловіка, і тепер він використовує його для взаємодії з людьми в соціальних мережах

Перший пацієнт із імплантом нейротехнологічної компанії підприємця Ілона Маска Neuralink у мозку Нолан Арбо може користуватися чіпом з ранку до пізнього вечора. Про це він розповів в інтерв'ю порталу Business Insider.

«Іноді мій день починається о 7.00, і я користуюся імплантом до 23.00. Виходить довгий день, але мені це на задоволення, так що я не вважаю це повноцінною роботою», – сказав чіпований чоловік.

Арбо пояснив, що заняття зі спеціалістами в галузі нейрокомп'ютерного інтерфейсу тривають від чотирьох до восьми годин на день. За словами Арбо, це необхідно, щоб вчасно виявити та виправити помилки у роботі чіпа.

29-річний Арбо був паралізований близько восьми років тому внаслідок нещасного випадку, через що він не відчуває нічого нижче за плечі. Тепер чоловік може силою думки рухати курсор екраном комп'ютера і спілкуватися з людьми в соціальних мережах.

«Це дозволило мені відновити зв'язок зі світом, із друзями, із сім'єю. Я став краще друкувати повідомлення та можу взаємодіяти з людьми у соцмережах», – заявив він.

Чоловік використовує чіп, щоб надсилати повідомлення людям на соцмережі X, користується Instagram, відповідає на електронні листи, може грати у ігри у комп'ютері, читати комікси в Інтернеті та відвідувати сайт, який використовує для вивчення японської мови. «Я також використовував його, щоб забронювати готель для відвідування штаб-квартири Neuralink», – похвалився Нолан Арбо.

Він також сказав що не боявся зробити операцію, щоб отримати імплант Neuralink у січні.

«Я був позитивно налаштований, це було багато спільного з моєю вірою в Бога. Я знав, що все, що мало статися, було Божим планом для мого життя, і це справді заспокоювало мене. Я також повністю довіряв команді, яка працювала над цим, включаючи хірургічний персонал і медсестер. Усі вони були чудовими людьми у своїх галузях, і на всі запитання я отримав відповіді», – прокоментував Нолан Арбо.

Стартап Neuralink був створений Маском у липні 2016 року та займається розробкою чіпів, які можна буде вживляти у людський мозок. Бізнесмен вважає, що подібні нейроінтерфейси дозволять людині стати кіборгом, здатним протистояти штучному інтелекту, а також допоможуть людям навчитися безпосередньо управляти комп'ютером за допомогою сили думки.

Neuralink 28 січня вперше вживила імплант у мозок людини. У середині травня Маск повідомив, що його нейротехнологічна компанія почала приймати заявки на участь другого пацієнта у клінічному випробуванні з імплантації мозкового імпланту, який дозволяє керувати комп'ютером і телефоном за допомогою думки.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска Neuralink, яка тестує нейрочіпи для керування гаджетами силою думки, планує розробити аналогічний продукт для сліпих, щоб вони могли бачити. 

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Теги: здоров'я технології Ілон Маск чоловік бізнесмен соцмережі

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