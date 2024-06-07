Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 7-8 червня

Численні викиди корональної маси на Сонце є причиною сильної магнітної бурі

Другі вихідні червня відзначаться незначним збільшенням геомагнітної активності

Потужна буря, що вирувала кілька останніх днів, нарешті вщухне, але легка сонячна активність буде присутня у суботу, 8 червня. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексу – від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

7 червня очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній обстановці, магнітних бур не очікується. І хоч вже 8 червня буде незначне підвищення геомагнітної активності, воно не впливатиме на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Уникайте стресу та конфліктів;

Краще обирати здорове та збалансоване харчування, віддати перевагу овочам та фруктам;

Підтримуйте водний баланс;

Більше часу проводьте на свіжому повітрі, віддаючи перевагу активним заняттям, наприклад, йозі;

Регулярно провітрюйте приміщення;

Підтримуйте режим сну, намагаючись спати не менше 7 годин на ніч і уникати використання телефону або ноутбуку перед сном.

Нагадаємо, увечері 10 травня українці у низці областей країни помітили північне сяйво. Північне сяйво хоч і рідкісне для України явище, але з початку травня відбувається вже вдруге. Спостерігали явище на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині. Вважається, що явище сталося на тлі потужної магнітної бурі, яка накрила Землю 10 травня.