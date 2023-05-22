Що може допомогти під час магнітних бур: поради лікаря
Мелатонін допомагає при головному болі та безсонні
Магнітні бурі є частою причиною дискомфорту для людей з проблемами серцево-судинної системи та схильністю до головного болю. Останні наукові дослідження показали, що сонячні магнітні бурі негативно впливають на синтез мелатоніну в організмі, впливаючи на самопочуття. Про це повідомляє сімейний лікар Михайло Цюрак в Instagram.
За словами Цюрака, мелатонін допомагає при безсонні, головному болі або коливанні тиску. Перш ніж приймати його варто порадитися з лікарем. Адже мелатонін заборонений, якщо у вас епілепсія, цукровий діабет чи онкологічні захворювання.
Нагадаємо, метеозалежним людям лікарі радять пити більше води, обмежити споживання алкоголю та солі, уникати стресів і нервових перенапружень під час сонячних бур. Крім того, важливо висипатися та уникати стресу для організму, щоб полегшити симптоми.
З 23 по 25 травня очікується триденна геомагнітна буря, але її інтенсивність не перевищить 4 бали. Остання буря місяця очікується 28 травня і досягне магнітуди 5 балів.
Важливо відзначити, що такі довгострокові прогнози сонячної активності є неточними і можуть змінюватися з часом.
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