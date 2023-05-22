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Що може допомогти під час магнітних бур: поради лікаря

Наталія Порощук
glavcom.ua
Що може допомогти під час магнітних бур: поради лікаря
Сонячні магнітні бурі негативно впливають на синтез мелатоніну в організмі
фото з відкритих джерел

Мелатонін допомагає при головному болі та безсонні

Магнітні бурі є частою причиною дискомфорту для людей з проблемами серцево-судинної системи та схильністю до головного болю. Останні наукові дослідження показали, що сонячні магнітні бурі негативно впливають на синтез мелатоніну в організмі, впливаючи на самопочуття. Про це повідомляє сімейний лікар Михайло Цюрак в  Instagram. 

Мелатонін – це гормоноподібна речовина, яка бере участь у регуляції циклу сну та виробляється в залозі, яка називається епіфізом або шишкоподібним тілом. Шишкоподібна залоза найкраще працює в молодості, після 40 років кількість мелатоніну починає зменшуватися. Це підвищує чутливість організму до сонячних бур. 

За словами Цюрака, мелатонін допомагає при безсонні, головному болі або коливанні тиску. Перш ніж приймати його варто порадитися з лікарем. Адже мелатонін заборонений, якщо у вас епілепсія, цукровий діабет чи онкологічні захворювання. 

Нагадаємо, метеозалежним людям лікарі радять пити більше води, обмежити споживання алкоголю та солі, уникати стресів і нервових перенапружень під час сонячних бур. Крім того, важливо висипатися та уникати стресу для організму, щоб полегшити симптоми. 

З 23 по 25 травня очікується триденна геомагнітна буря, але її інтенсивність не перевищить 4 бали. Остання буря місяця очікується 28 травня і досягне магнітуди 5 балів.

Важливо відзначити, що такі довгострокові прогнози сонячної активності є неточними і можуть змінюватися з часом.  

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Теги: сонячні бурі мелатонін магнітна буря здоров'я

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