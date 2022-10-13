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В Україні з'явилася гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
В Україні з'явилася гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків: подробиці
Вартість дзвінка за коротким номером 2345 є безкоштовною
фото з відкритих джерел

Звернувшись на гарячу лінію, чоловіки зможуть підтримати своє ментальне здоров'я через фахові психологічні консультації

Сьогодні UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО «Інноваційні соціальні рішення» запускає роботу безкоштовної анонімної та цілодобової лінії психологічної підтримки для чоловіків 2345.in.ua.

Гаряча лінія покликана допомогти чоловікам стабілізувати свій емоційний стан, знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій та усвідомити проблемні аспекти поведінки.

Гаряча лінія за номерами 2345 (Vodafone та Lifecell) та +38 (067) 752 23 45 (Київстар) безкоштовна та працюватиме цілодобово. Операторами є кваліфіковані психологи/-ині з багаторічним досвідом психологічної практики.

Вартість дзвінка за коротким номером 2345 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.

Телефонувати чоловіки можуть з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо. Гаряча лінія підтримки є анонімною – персональні дані зберігатися не будуть.

Засновники ініціативи наголошують, що ментальне здоров’я є важливою частиною благополуччя кожної людини. На жаль, через гендерні стереотипи або інші упередження чоловіки часто не звертаються за психологічною підтримкою. У час повномасштабної війни кількість стресових ситуацій значно збільшується, а тому вчасне вирішення проблеми та подолання психологічної напруги є життєво необхідними.

«Чоловіки в Україні часто живуть з думкою, що мають вирішувати свої проблеми самостійно. Через це вони не звертаються за професійною допомогою. За результатами нашого опитування серед чоловіків – 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді. Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, при якому людина не в змозі адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків», – зазначила Олеся Компанієць, програмна менеджерка UNFPA.

Психологічні розлади руйнують не лише внутрішню стабільність, а й особисті стосунки. Міжнародні дослідження доводять, що при збільшенні частоти проблем з психологічним здоров’ям, зростає кількість випадків домашнього насильства.

«Повномасштабна війна, що триває уже восьмий місяць, викликає у людей різний спектр негативних станів і різких змін у поведінці. Найкращий спосіб запобігти розвитку депресії, ПТСР чи появі агресивної поведінки є вчасне усвідомлення проблеми, звернення за підтримкою. Наша команда психологів готова надавати першу психологічну допомогу чоловікам, аби негативні емоції та почуття знаходили свій екологічний вихід», – сказала Наталія Мірошниченко, старша психологиня гарячої лінії психологічної підтримки чоловіків.

Робота гарячої лінії забезпечується UNFPA у співпраці з ГО «Інноваційні соціальні рішення» у межах проєкту «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству». Її запуск став можливо завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії.

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, з 1997 року і в Україні. Більше інформації про UNFPA та нашу роботу в Україні: www.ukraine.unfpa.org.

Нагадаємо, для українців, які страждають від наслідків збройної агресії Росії, працює безкоштовна інтернет-платформа психологічної допомоги «Розкажи мені». Проєкт реалізується за підтримки Офісу президента, Міністерства охорони здоров’я та Інституту когнітивного моделювання.

Також повідомлялося, що в Україні працює гаряча лінія для звернень рідних і близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військовослужбовців.

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Теги: психологія чоловік

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