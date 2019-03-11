Рівень захворюваності кором в Україні продовжує знижуватися



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З початку року від ускладнень після кору померло 10 людей

За минулий тиждень на кір захворіли 2,2 тис. людей

Протягом минулого тижня на кір в Україні захворіли 2 235 людей - 1 052 дорослих і 1 183 дитини. Про це повідомляє прес-служба Міністерства здоров'я України (МОЗ).

Як зазначається, у період із 28 грудня 2018 р. до 8 березня 2019 року на кір в Україні захворіло 28 686 людей - 12 799 дорослих і 15 877 дітей.

Найвищі показники захворюваності - у Львівській (загалом 4 201 людина: 1 377 дорослих та 2 824 дітей), Вінницькій (2 541: 1 100 дорослих та 1 441 дитина), Рівненській (2 428: 857 дорослих та 1 571 дитина), Хмельницькій (2 187: 1 152 дорослих та 1 035 дітей) областях і м. Київ (2 526 людей: 1 421 дорослі та 1 105 дітей).

Також повідомляється, що з початку року від ускладнень після кору померло 10 людей.

Нагадаємо, тижнем раніше на кір захворіли 2 524 людини, з них 1 230 дорослих і 1 312 дітей. Тоді МОЗ наголошувало на зниженні захворюваності.