«Рух – це життя?» Науковці з’ясували чи треба рухатися, щоб втекти від старості



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Експерти рекомендують 150 хвилин вправ на тиждень можуть принести «значну користь для здоров'я»

Кожна додаткова година фізичної активності протягом тижня посилює ефект омолодження мозкової діяльності, - науковці

Вчені з США стверджують, що навіть ходьба може допомогти уповільнити процеси старіння, зокрема, в мозку, і запобігає розвитку недоумства.

Співробітники Бостонського університету вивчили дані довготривалого дослідження здоров'я серця і прийшли до висновку, що фізична активність навіть низької інтенсивності пов'язана з меншим старінням мозку.

Вчені виявили, що кожна додаткова година фізичної активності протягом тижня посилює ефект омолодження мозкової діяльності.

«Це означає, що людина, що займається спортом три години на тиждень, з часом буде мати мозок на три роки молодший, ніж у ровесника, який не рухається», - повідомили дослідники.

Експерти рекомендують 150 хвилин вправ на тиждень можуть принести «значну користь для здоров'я».

Водночас медики стверджують, що вплив відсутності фізичної активності на старіння мозку теж до цього часу ще не досліджена повністю.

Питання про те, чи можуть фізичні вправи і здорове харчування дійсно впливати на деменцію та інші порушення пам'яті, викликав у науковому середовищі великі розбіжності. Хоча різні дослідження демонстрували позитивний вплив спорту і фізичних вправ для захисту від старіння і деградації мозку, були і дослідження, які заперечували це.

«І все ж інші переваги для здоров'я від руху, наприклад, більш низький ризик серцевого нападу, були доведені і не піддаються сумнівам», - розповіли дослідники. Так що займатися спортом і активно рухатися безперечно варто.