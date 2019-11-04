Науковці знайшли причину схильності до алкоголізму



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Дослідники планують вивчити зв'язок між системами контролю імпульсів і винагородою. Це допоможе розробити нові методи лікування психічних розладів, пов'язаних з імпульсивними потягами

Вчені знайшли нейронний ланцюг, що впливає на гормон, пов'язаний з формуванням апетиту і схильністю приймати лікарські препарати

Вчені США визначили ділянку мозку, що відповідає за формування шкідливих звичок, таких як вживання алкоголю, і солодкого.

Про це повідомляється в пресрелізі на Medicalхpress.

Виявлений нейронний ланцюг створює ключові з'єднання, що впливають на імпульсивність - меланін, що концентрує гормон (МСН). МСН використовується нейронами гіпоталамуса і пов'язаний з формуванням апетиту і схильністю приймати лікарські препарати.

У серії експериментів за участю щурів було продемонстровано, що імпульсивність не пов'язана з голодом. В одному з дослідів тварина натискала важіль, отримуючи частування з високим вмістом жирів і вуглеводів. Гризун міг дістати наступну порцію частування, лише натиснувши важіль через 20 секунд після попереднього натискання. Щур ставав нетерплячим і часто натискав важіль до закінчення часу.

В іншому досліді тварини могли вибирати між двома важелями. Натиснувши один важіль, гризун негайно отримував нагороду, а натискання іншого давало п'ять частувань, але необхідно було прочекати 30-45 секунд. Гризуни воліли користуватися першим важелем.

Вчені сканували мозок піддослідних тварин і встановили, які нейрони виробляють МСН. Виявилося, що за імпульсивну поведінку відповідають клітини в латеральному гіпоталамусі, які за допомогою нейропептіда передають сигнали нейронам вентрального гіпокампу, що беруть участь у формуванні емоцій, пам'яті і гальмуюють контроль.

Дослідники планують вивчити зв'язок між системами контролю імпульсів і винагородою. Це допоможе розробити нові методи лікування психічних розладів, пов'язаних з імпульсивними потягами.