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    У Хорватії через коронавірус скасували оздоровлення українських ветеранів

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    Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії&nbsp; - У Хорватії через коронавірус скасували оздоровлення українських ветеранів
    Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії 

    Приїзд до Хорватії 35 українських військових скасовано

    Приїзд поранених на Донбасі українських військовослужбовців у Хорватію для оздоровлення скасовали через поширення коронавірусу Sars-CoV-2.

    Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

    «Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії — запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду», — зазначив посол.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

    До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Також заступник міністра охорони здоров’я України  Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

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