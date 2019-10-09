Скалецька повідомила про недостатню кількість вакцин від кору



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Від початку року до 26 вересня 2019 року на кір захворіли 57 982 людини

В Україні зберігається небезпека епідеміологічних спалахів

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька розповіла, що в Україні потрібно докупити вакцини від кору.

Про це вона розповіла в ток-шоу «Ехо України».

«Щеплення на сьогодні є важливим для забезпечення епідемічної безпеки для всіх в країні. І держава має робити для всіх. Держава охороняє всіх, забезпечує, щоб була армія. Держава охороняє кордони. Держава збирає податки, щоб утримати цю систему. Щеплення є цього порядку питання… Це є збереження здоров’я взагалі в організму. Щеплення – це є питання колективного здоров’я, колективного громадського здоров'я», - сказала Скалецька.

Вона зауважила, що в Україні відкрите питання щодо достатньої кількості вакцин.

«Щодо кору, наскільки мені відомо, треба докупити. Оскільки по кору ми маємо по календарю щеплень закуплення для дітей. Але на сьогодні є і питання необхідності щеплень ще дорослих», - додала Скалецька.

Також вона зазначила, що зберігається небезпека епідеміологічних спалахів в Україні.

Нагадаємо, від початку року – з 28 грудня 2018 року до 26 вересня 2019 року – на кір захворіли 57 982 людини: 27 465 дорослих і 30 517 дітей, а від ускладнень кору померли 20 людей.

«Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більш ніж 115 000 людей, 41 з яких померла», - додали у ЦГЗ.

Крім того, кір зафіксовано іще в чотирьох країнах Європи. За даними ВООЗ, зростання захворюваності на кір в Європі почалося в 2018 році і продовжилося в 2019 році: за перше півріччя було зареєстровано близько 90 тисяч випадків захворювання - більше, ніж за весь 2018 рік - 84 462 випадки.