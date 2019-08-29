Кір зафіксовано іще в чотирьох країнах Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За півроку в Європі було зареєстровано близько 90 тисяч випадків захворювання на кір

Кір повернувся в чотири європейські країни, які раніше вважалися вільними від цієї хвороби. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я у своєму звіті, опублікованому в четвер, 29 серпня.

Так, Європейська регіональна контрольна комісія з моніторингу кору і краснухи (RVC) визначила, що вперше з початку процесу перевірки в регіоні в 2012 році хвороба більше не вважається знищеною в Албанії, Чехії, Греції і Великої Британії.

«Відновлення передачі кору викликає занепокоєння. Якщо не буде досягнуто і підтримано високе охоплення імунізації в громадах, будуть страждати діти і дорослі. Не вдасться уникнути і трагічних смертей», - сказав глава комісії доктор Гюнтер Пфафф.

У той же час, комісія повідомила, що Австрія та Швейцарія досягли статусу вільних від кору країн, продемонструвавши припинення ендемічної передачі, як мінімум, на 36 місяців.

Країни оголошуються вільними від кору, якщо в певній географічній зоні протягом 12 місяців не відбувається ендемічної передачі.

За даними ВООЗ, зростання захворюваності на кір в Європі почалося в 2018 році і продовжилося в 2019 році: за перше півріччя було зареєстровано близько 90 тисяч випадків захворювання - більше, ніж за весь 2018 рік - 84 462 випадки.

Нагадаємо, з початку року на кір в Україні захворіло понад 57 тисяч осіб, тоді як за весь минулий рік - близько 54,5 тисячі. При цьому з літа рівень захворюваності різко знизився.