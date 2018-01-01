Спалах гепатиту А в Миколаєві: кількість хворих зросла до 77 осіб

Серед хворих на гепатит А у Миколаєві - 22 дітей

У Миколаєві кількість хворих на гепатит А наразі становить 77 осіб, у тому числі 22 дітей. Це на три особи більше, аніж два дні тому. Про це повідомили у прес-службі управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА. «За станом на 17 січня в обласній інфекційній лікарні знаходяться 55 пацієнтів. З них підтверджено діагноз у 38



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Серед хворих на гепатит А у Миколаєві - 22 дітей

У Миколаєві кількість хворих на гепатит А наразі становить 77 осіб, у тому числі 22 дітей. Це на три особи більше, аніж два дні тому.

Про це повідомили у прес-службі управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА.

«За станом на 17 січня в обласній інфекційній лікарні знаходяться 55 пацієнтів. З них підтверджено діагноз у 38 осіб. Ще 22 дитини знаходяться в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у 17 дітей. Ситуація знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації, управління охорони здоров’я ОДА та УОЗ Миколаївської міської ради», - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що 15 січня кількість таких хворих складала 74 особи.