Супрун порадила українцям, як не «засохнути» взимку



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За словами в.о. міністра охорони здоров’я, оптимальною вологістю у приміщенні є 40-60%

Достатня кількість води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, поліпшує роботу мозку і всього організму

Відчуття «засихання» організму може бути не тільки влітку. У холодну пору року, коли багато часу проводиться в закритому приміщенні, в абсолютно здорової людини можуть з'явитися неприємні симптоми: дискомфорт у носі, біль і втома в очах, порушення сну. Тому важливо зберігати водний баланс й оптимальну вологість у приміщенні.

Про це написала у Facebook виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Достатня кількість води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, поліпшує роботу мозку і всього організму. Щодо вологості у приміщенні - її можна підтримувати різними способами. Найзручнішим і найбільш популярним методом є використання спеціальних пристроїв – зволожувачів», - розповіла Супрун.

За словами в.о. міністра, оптимальною вологістю у приміщенні є 40-60%. За більш високих значень може зростати ризик розвитку грибків, за більш низьких - розвиваються симптоми «сухості» організму.

При цьому не тільки низька вологість у приміщенні може бути причиною відчуття сухості і подразнення.

«Це може бути викликано також пиловим або хімічним забрудненням повітря, зниженою концентрацією кисню і навіть побічною дією ліків. У будь-якому разі розкажіть про те, що турбує, вашому сімейному лікарю за першої ж нагоди», - порадила Супрун.

Вона підкреслила, що головне - пити достатньо води, частіше робити вологе прибирання, провітрювати приміщення і заводити кімнатні рослини.

Раніше Супрун дозволила ходити в школу дітям із кашлем і нежитем.