Супрун розповіла, скільки українців живуть з ВІЛ



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Лише половина людей, які живуть з ВІЛ, знають про свій статус, - запевнила очільниця МОЗ

В Україні понад 244 тисячі людей живуть з ВІЛ-інфекцією, і тільки половина з них знають про свій статус, написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Сьогодні в Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих. Водночас лише половина людей, які живуть з ВІЛ, знають про свій статус. Але саме своєчасне діагностування хвороби є запорукою ефективного лікування, яке істотно продовжує життя. Пройти тест українці можуть у свого сімейного лікаря або в центрах тестування», - написала Супрун.

Вона наголосила, що в Україні найпоширеніший шлях зараження ВІЛ-інфекцією (65%) - статевий.

«Значна кількість нових випадків інфікування ВІЛ-інфекцією припадає на молодих людей у віці від 15 до 30 років», - повідомила Супрун.

Також зазначимо, що Україна перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ. «Відтепер кожен, хто живе з ВІЛ, в незалежності від кількості вірусу в крові, має право отримувати безоплатне лікування пожиттєво», — наголосили у МОЗ.

Україна першою з країн Східної Європи та Центральної Азії схвалила нові рекомендації ВООЗ. Так, згідно з цими правилами, як основну схему лікування використовуватимуть препарат з долутегравіром.