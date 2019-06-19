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    Здоров'я

    Супрун розповіла, скільки українців живуть з ВІЛ

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    Супрун розповіла, скільки українців живуть з ВІЛ

    Лише половина людей, які живуть з ВІЛ, знають про свій статус, - запевнила очільниця МОЗ

    В Україні понад 244 тисячі людей живуть з ВІЛ-інфекцією, і тільки половина з них знають про свій статус, написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

    «Сьогодні в Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих. Водночас лише половина людей, які живуть з ВІЛ, знають про свій статус. Але саме своєчасне діагностування хвороби є запорукою ефективного лікування, яке істотно продовжує життя. Пройти тест українці можуть у свого сімейного лікаря або в центрах тестування», - написала Супрун.

    Вона наголосила, що в Україні найпоширеніший шлях зараження ВІЛ-інфекцією (65%) - статевий.

    «Значна кількість нових випадків інфікування ВІЛ-інфекцією припадає на молодих людей у віці від 15 до 30 років», - повідомила Супрун.

    Також зазначимо, що Україна перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ. «Відтепер кожен, хто живе з ВІЛ, в незалежності від кількості вірусу в крові, має право отримувати безоплатне лікування пожиттєво», — наголосили у МОЗ.

    Україна першою з країн Східної Європи та Центральної Азії схвалила нові рекомендації ВООЗ. Так, згідно з цими правилами, як основну схему лікування використовуватимуть препарат з долутегравіром.

     

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