Супрун розповіла, як отримати компенсацію від лікарів, які нашкодили здоров’ю



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Очільниця МОЗ повідомила, коли й куди звертатися щодо неправомірних рішень чи дій медичних працівників

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликає українців не замовчувати факти у разі шкоди здоров’ю у процесі лікування.

Про це вона написала у Facebook.

«У цьому пості — алгоритм дій, якщо ви опинилися в ситуації, коли вашому здоров’ю чи здоров’ю близької людини заподіяно шкоди. Трансформуємо систему, щоб такі випадки не допускалися або ж відстежувалися більш ефективно та ніхто не міг уникнути відповідальності за свої дії. Водночас вже сьогодні є інструменти, якими кожен може скористатися для захисту своїх прав у системі охорони здоров’я», - написала Супрун.

Вона підкреслила, що кожен пацієнт має право оскаржити неправомірне рішення й отримати компенсацію, якщо його здоров’ю заподіяно шкоди.

«Відповідачем завжди є роботодавець — заклад охорони здоров’я чи лікар-ФОП. Фіксація таких скарг — дуже корисний інструмент. Він допомагає довести, що в конкретній лікарні справді були випадки порушення прав пацієнтів. Нам часто розповідають про той чи інший випадок, який стався, втім, не використовують легальні інструменти, які б офіційно зафіксували інцидент. Відповідно довести правду стає практично неможливо», - наголосила Супрун.

За її словами, якщо вам виповнилося 18 років, захищати свої права можна особисто, через представника або ж колективно, а неповнолітні чи недієздатні особи — через законних представників.

«Оптимальний варіант — письмове звернення: зареєстрована заява зобов’язує установу надати вам відповідь. Тож якщо особисто приносите заяву, попросіть зареєструвати її, а якщо надсилаєте поштою, то рекомендованим листом чи з повідомленням про вручення. Якщо звернення надсилається електронною поштою, то треба вказувати електронну адресу, на яку має прийти відповідь — це вимога Закону України «Про звернення громадян», - зазначила Супрун.

Вона наголосила, що звертатися зі скаргою слід до головного лікаря. «Попросіть її зареєструвати (в такому разі вам зобов'язані надати відповідь). Якщо не вдалося владнати ситуацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я вашого міста чи області із письмовою заявою/скаргою і попросіть вхідний номер, це допоможе дізнаватися хід розгляду вашого питання», - радить Супрун.

Також, якщо не вдалося владнати ситуацію, слід звернутися на гарячу лінію місцевих органів виконавчої влади або ж на гарячу лінію уряду за телефоном 1545, рекомендує Супрун. «Маєте право подати скаргу до органу або посадової особи вищого рівня. Наприклад, якщо не вдалося владнати ситуацію на рівні головного лікаря — подати скаргу до місцевого департаменту охорони здоров’я. Але не затягуйте — звертатися можна протягом місяця після того, як вас ознайомили з рішенням. Інакше ваш запит можуть відхилити», - написала Супрун.

Вона також інформує щодо розгляду скарг та звернень.

«До 15 днів розглядають звернення, що не потребують додаткового вивчення, до 30 днів — що потребують додаткового вивчення, до 45 днів — звернення, вивчити обставини яких неможливо у 30-денний термін. У такому випадку вас мають обов’язково про це повідомити», - зазначила Супрун.