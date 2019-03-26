  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Супрун закликала українців відмовлятись від пластику

    • Розсилка
    Уляна Супрун - Супрун закликала українців відмовлятись від пластику
    Уляна Супрун

    Сьогодні людство виробляє майже 300 мільйонів тонн пластику щороку

    Проблема використання пластику набула глобального масштабу, і кожен має зробити внесок у її вирішення та менше використовувати пластик.

    Про це написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

    «Сьогодні людство виробляє майже 300 мільйонів тонн пластику щороку, половина з яких – для одноразового використання. А понад 8 тонн пластику потрапляє в океан. Проблема набрала глобального масштабу. Тому роль кожного важлива: менше використовуйте пластик, купуйте воду в склянках або беріть пляшку води з собою, щоби не купувати в магазині. За можливості – сортуйте пластик та віддавайте його на перероблення», – закликала вона.

    Супрун наголосила, що пластик знаходять всюди, навіть на дні найглибшої западини у світі. Його часточки менші за 5 мм наявні в арктичних льодовиках, морях, річках та океанах, ґрунті, солі, меді та навіть у повітрі. Пластиком забруднена й вода – як у крані, так і в пляшках. В одному з досліджень понад 80% зразків води, які взяли в різних частинах світу, були забруднені мікропластиком.

    Особливу роль у поширенні мікропластику, зазначила вона, відіграють морські мешканці. За даними ООН, він наявний в організмах 220 їх видів.

    «Мікропластик настільки поширений, що вбудовується в наш харчовий ланцюжок. Деякі організми, до прикладу, планктони, можуть поглинати пластик, далі їх їдять більші тварини й, насамкінець, мікропластик потрапляє до нашого столу. Попри те, що приблизно 90% мікропластику виводиться з людського організму, цього може бути достатньо, щоб викликати локальні запалення, впливати на мікробіом травної системи, вивільняти токсини», – застерегла в.о.міністра, додавши, що дослідження стосовно більш серйозних наслідків споживання мікропластика ще тривають. 

    вода ООН Уляна Супрун тварини Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ