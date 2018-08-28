Супрун розвінчала ще один міф щодо вживання води



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Єдиних норм споживання рідини не може бути, бо це залежить від багатьох факторів

Правило про те, що треба випивати 8 склянок води на день, є міфом, який навіть сьогодні зустрічається доволі часто.

Про це у Facebook написала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Міф про потребу пити 8 склянок води навіть сьогодні зустрічається доволі часто. Поруч із такими твердженнями, що пиття літрів води щодня допомагає позбутися зморшок, очистити організм від токсинів, допомогти схуднути та навіть покращити роботу здорових нирок. Сьогодні ніхто достеменно не знає, звідки пішло переконання про 8 склянок», – написала Супрун.

Вона наголосила, що «вода безумовно дуже корисна, проте коли ви п’єте стільки, скільки потрібно вашому організму».

«А от щодо переваг для здоров’я надлишкової кількості води немає жодних науково підтверджених доказів. Міф про 8 склянок води на день якраз один із таких», – додала чиновниця.

За її словами, єдиних норм споживання рідини не може бути, бо це залежить від багатьох факторів, які слід розглядати в кожному конкретному випадку.

«Наприклад, наша їжа, спожита протягом дня, погода, одяг, робота кишківника, лактація тощо. Універсальна порада – пийте, коли ви відчуваєте спрагу. Організм здорової людини влаштований таким чином, що завжди дасть знати про потребу попити. Просто пам’ятайте, що коли займаєтеся спортом або вам дуже спекотно – то пити треба частіше», – зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що нагадувати про пиття слід літнім людям та дітям, бо вони гірше розрізняють сигнали тіла про спрагу, і, окрім того, тіло дітей містить більше води, ніж тіло дорослих, а ще вони більше рухаються.

«Також лікар може порадити вам пити більше води, якщо цього вимагає ваше лікування. Наприклад, якщо у вас камені в нирках, інфекція сечовивідних шляхів або діарея. Якщо ж ви часто відчуваєте сухість у роті – це може свідчити про проблеми зі здоров’ям або бути пов’язаним із прийомом ліків. Неодмінно проконсультуйтеся з лікарем, щоби знайти першопричину та за потреби пройти лікування», – зазначила Супрун. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/08/27/suprun_rozvinchala_shche_odyn_mif_shchodo_vzhyvannya_vody_1394725