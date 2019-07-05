Супрун закликала українців не забувати говорити «дякую»
За словами Супрун, існують наукові підтвердження про користь вдячності - для спільної роботи, стосунків та психічного здоров’я
В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців виробити в собі звичку дякувати.
Про це 5 липня Супрун написала у Facebook.
«У періоди активної політичної боротьби, чисельних негативних новин і зростаючої агресії в соціальних мережах важливо не давати викинути з нашого інформаційного простору важливе. Наприклад, звичку дякувати. Суспільство, в якому культивується вдячність, є більш толерантним та відкритим. Дякувати за допомогу, за спільну роботу чи навіть за те, що важлива для вас людина просто поруч - здорова звичка. Дякуючи, ми демонструємо іншим, що цінуємо те, що для нас зробили, водночас заохочуємо допомогти знову», - підкреслила вона.
За словами Супрун, існують наукові підтвердження про користь вдячності - для спільної роботи, стосунків та психічного здоров’я:
- Людям, як соціальним істотам, важливо почуватися потрібними. Подяка допомагає створити це відчуття. Крім того, «дякую» є своєрідним щепленням від невпевненості. Адже часом ми не знаємо, чи дійсно наша допомога потрібна.
- Подяка зміцнює команду та дає відчуття причетності до чогось спільного та великого. Вдячність робить місце роботи більш комфортним та мотивує людей працювати краще. Подяка та визнання у роботі можуть бути більш ефективним засобом мотивації, аніж гроші.
- У родинах та парах вдячність також покращує стосунки. Партнерам, які регулярно дякують одне одному, простіше вирішувати конфлікти.
- Подяка допомагає боротися з депресією та захищає від стресу і негативних емоцій. Люди, які мають звичку дякувати, та яким дякують, легше засинають та краще сплять.
- Також вдячність зменшує ризики серцевих нападів. Дослідження показали, що люди, які регулярно ведуть щоденник подяк, мають здоровіше серце, ніж ті, хто просто фіксують події протягом дня - подумки чи в нотатках.
Нагадаємо, раніше Супрун розказала, що ягоди допомагають знизити ризики певних захворювань або полегшити їх перебіг, а недостатнє їх споживання визнано однією з причин передчасної смертності.