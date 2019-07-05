Супрун закликала українців не забувати говорити «дякую»



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За словами Супрун, існують наукові підтвердження про користь вдячності - для спільної роботи, стосунків та психічного здоров’я

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців виробити в собі звичку дякувати.

Про це 5 липня Супрун написала у Facebook.

«У періоди активної політичної боротьби, чисельних негативних новин і зростаючої агресії в соціальних мережах важливо не давати викинути з нашого інформаційного простору важливе. Наприклад, звичку дякувати. Суспільство, в якому культивується вдячність, є більш толерантним та відкритим. Дякувати за допомогу, за спільну роботу чи навіть за те, що важлива для вас людина просто поруч - здорова звичка. Дякуючи, ми демонструємо іншим, що цінуємо те, що для нас зробили, водночас заохочуємо допомогти знову», - підкреслила вона.

За словами Супрун, існують наукові підтвердження про користь вдячності - для спільної роботи, стосунків та психічного здоров’я:

Людям, як соціальним істотам, важливо почуватися потрібними. Подяка допомагає створити це відчуття. Крім того, «дякую» є своєрідним щепленням від невпевненості. Адже часом ми не знаємо, чи дійсно наша допомога потрібна.

Подяка зміцнює команду та дає відчуття причетності до чогось спільного та великого. Вдячність робить місце роботи більш комфортним та мотивує людей працювати краще. Подяка та визнання у роботі можуть бути більш ефективним засобом мотивації, аніж гроші.

У родинах та парах вдячність також покращує стосунки. Партнерам, які регулярно дякують одне одному, простіше вирішувати конфлікти.

Подяка допомагає боротися з депресією та захищає від стресу і негативних емоцій. Люди, які мають звичку дякувати, та яким дякують, легше засинають та краще сплять.

Також вдячність зменшує ризики серцевих нападів. Дослідження показали, що люди, які регулярно ведуть щоденник подяк, мають здоровіше серце, ніж ті, хто просто фіксують події протягом дня - подумки чи в нотатках.

Нагадаємо, раніше Супрун розказала, що ягоди допомагають знизити ризики певних захворювань або полегшити їх перебіг, а недостатнє їх споживання визнано однією з причин передчасної смертності.