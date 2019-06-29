Супрун розказала, як варто рятуватися від передчасної смертності



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Ягоди мають антиоксидантні, протимікробні, протизапальні і нейро- та кардіопротекторні властивості, - Супрун

Недостатнє споживання ягід визнано однією з причин передчасної смертності, - міністр

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розказала, що ягоди допомагають знизити ризики певних захворювань або полегшити їх перебіг, а недостатнє їх споживання визнано однією з причин передчасної смертності.

Про це в.о. міністр охорони здоров'я Уляна Супрун написала у Facebook.

«Ягоди — це не просто їжа, а функціональна їжа, тобто така, що допомагає знизити ризики чи полегшити перебіг якихось захворювань. Зокрема, завдяки антоціанам та вітамінам ягоди мають антиоксидантні, протимікробні, протизапальні і нейро- та кардіопротекторні властивості. А недостатнє споживання фруктів та ягід нещодавно визнали однією з причин передчасної смертності», - написала вона.

Супрун розповіла, що чорна смородина містить ті ж речовини, що й деякі ліки від депресії. «Малина на 15% зменшує ризик серцево-судинних хвороб, але для цього слід їсти принаймні 200 грамів ягід щодня. Натомість малина не збиває температуру, хоч і містить ацетилсаліцилову кислоту. У 100 грамах малини лише 1 міліграм ацетилсаліцилової кислоти, в той час як в таблетці понад 300. Флавоноїди малини можуть мати незначну противірусну дію», - написала в.о.міністра.

За її словами, всі ягоди мають компоненти, корисні для здоров’я судин: вони активують фермент ендотеліальну синтезу оксиду азоту, чим сприяють розширенню судин і пониженню тиску, та пригнічують утворення пінистих клітин та розвитку атеросклерозу.

Керівник МОЗ зауважила, що у 100 грамах полуниці стільки ж вітаміну С, як у цілому лимоні, а в чорній смородині — вдвічі більше. А чорниця корисна людям з діабетом другого типу - вона підвищує чутливість тканин до інсуліну в людей з ожирінням, свідчать дослідження.

«Ягоди стають на заваді старінню мозку. Принаймні, досліди на щурах показали, що регулярне споживання чорниці і полуниці покращило ріст нейронів (нейрогенез), спиняло вільнорадикальні процеси і загибель нейронів, та покращило пам’ять і координацію рухів. Ці дані знайшли певне підтвердження і на людях», - зауважила в.о. міністра.

Натомість, деякі уявлення людей про властивості ягід є помилковими. Так, за словами Супрун, чорниця хоч і має високий вміст антоціанів — фіолетових сполук, що мають антиоксидантну і протизапальну дію, однак наразі немає експериментально отриманих доказів того, що ця ягода може покращити зір.

Аби спожівання ягід приносило максимальну користь, доросла людина має з’їдати 300-400 грамів їх щодня. «Вітамін С, що міститься в ягодах — водорозчинний, тому коли його концентрація в крові сягає порогового значення, нирки починають його виводити. Решта біологічно активних сполук також виводиться нирками і не накопичується», - зауважила Супрун.

Вона радить після споживання ягід чи фруктів полоскати рот водою, аби вберегти зубну емаль, а купувати і збирати ягоди слід уранці, після чого тримати їх у холодильнику.

«Замочуйте ягоди та фрукти в розчині соди. Це потрібно для зменшення вмісту пестицидів, якими обробляють ягоди при вирощуванні і транспортуванні. Потрібно взяти 2 чайні ложки соди і розчинити в літрі води», - рекомендує керівник МОЗ.

А кісточкові ягоди, за її словами, слід потримати у концентрованому розчині солі, аби позбутися хробачків.

Корисним є ягідний мармелад з желатином, адже це білок, багатий на ті ж амінокислоти, що і колаген в наших тканинах: пролін, валін та лейцин.

Ягоди слід поєднувати з жирами - це потрібно для поглинання в кишківнику жиророзчинних вітамінів. «Наприклад, соус із малини чи порічок і жирна риба, печінковий паштет і ягідний мармелад, чи поєднання йогурту чи сметани, какао, тахіні і ягід. Тахіні (тхіна) — це перемелене у воді насіння кунжуту — цінне джерело кальцію, амінокислот та жирів. Какао також містить корисні жири та поліфенольні сполуки, корисні для здоров’я серця і мозку», - пише Супрун.

Вона радить готувати з ягід морси, а не компоти. Для цього треба просто розтовкти ягоди і залити водою. Ягоди і фрукти краще заморожувати, а не варити з них варення. Ягоди можна заморожувати як цілими, так і зробити з них пюре та розкласти по контейнерах.

«Пам’ятайте, що ягоди і фрукти не є ліками. Втім, якщо їх бракуватиме раціоні, то здоров’я буде дедалі псуватися», - зауважує керівник МОЗ.