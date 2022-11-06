«Це буде поширюватися». Психолог назвав розлад, який почав косити українців

Стан неврозу ставить людину у статус жертви, закріплює її безпорадність

Українці пройшли всі стадії прийняття реальності, яка відбулася у лютому. Але реальність постійно змінюється. Тому якась невротизація закріплюється, фіксується, трансформується. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів соціальний та військовий психолог Олег Покальчук.

Покальчук пояснив, що відчуття безпорадності у людей викликає два типи реакцій: автоагресію (спрямовану проти себе) та агресію, спрямовану проти на інших.

«Власне, часто це одне і те саме, тільки автоагресія у якихось трагічних випадках може призвести до самогубства. Зовнішня агресія – до фізичного насильства. Але, як правило, це агресивно-вербальна комунікація, яка замінює або симулює оці крайні явища, про які я сказав», – розповів психолог.

За його словами, у частини людей невротичні реакції закріплюються у стійкі неврози.

«Неврози – це не хвороба, а стан. Він трошки видозмінює картину світу, інакше розставляє акценти, ставить людину у статус жертви, закріплює її безпорадність. Відповідно, оці невротичні реакції поширюються на суспільство, і проявляються через крики невдоволення щодо звуків мопедів чи газонокосарок. При цьому я розумію, що цим займається невелика кількість людей, але у мене як у фахівця є переконання, що такого роду неврози будуть поширюватися, бо для цього є сприятлива ситуація. Невеличка кількість людей транслює і поширює це роздратування навколо себе, це називається механізм психічної індукції», – пояснив Покальчук.

Психолог підкреслив, що ця роздратованість та агресія не буде мати масштабного поширення по тій причині, що ми – нація балакуча, і ми будемо більше балакати, ніж робити.

«У принципі, ми більше схильні до срачів, аніж до бійок, і це хороша новина», – резюмував Покальчук.