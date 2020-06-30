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    Здоров'я

    У дитячій обласній лікарні на Рівненщині – спалах коронавірусу

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    <p>У кількох співробітників Рівненської дитячої обласної лікарні виявили Covid-19</p> - У дитячій обласній лікарні на Рівненщині – спалах коронавірусу

    У кількох співробітників Рівненської дитячої обласної лікарні виявили Covid-19

    Контактні особи перебувають на самоізоляції

    У Рівненській дитячій обласній лікарні в кількох співробітників підтверджено захворювання коронавірусною інфекцією. Про це повідомила пресслужба обласної державної адміністрації (ОДА).

    «У Рівненській дитячій обласній лікарні в кількох працівників виявлено Covid-19. Наразі там ситуація стабільна, осередок локалізовано, медична допомога надається в стандартному режимі. Контактні особи перебувають на самоізоляції», - йдеться у повідомленні.

    В Рівненській області за добу виявили 74 нові випадки захворювання, дві людини померли, 17 одужали, наразі хворіють 1 873 людини. Наразі на Рівненщині до лікування хворих із Covid-19 задіяно 6 закладів першої хвилі - Рівненська та Дубенська міські лікарні, Сарненська, Рокитнівська та Костопільська ЦРЛ, а також Дубенський пологовий будинок.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    В Україні сьогодні, 30 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж учора (646).  Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.

     

    здоров'я медицина Рівненщина коронавірус
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