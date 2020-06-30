У дитячій обласній лікарні на Рівненщині – спалах коронавірусу



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У кількох співробітників Рівненської дитячої обласної лікарні виявили Covid-19

Контактні особи перебувають на самоізоляції

У Рівненській дитячій обласній лікарні в кількох співробітників підтверджено захворювання коронавірусною інфекцією. Про це повідомила пресслужба обласної державної адміністрації (ОДА).

«У Рівненській дитячій обласній лікарні в кількох працівників виявлено Covid-19. Наразі там ситуація стабільна, осередок локалізовано, медична допомога надається в стандартному режимі. Контактні особи перебувають на самоізоляції», - йдеться у повідомленні.

В Рівненській області за добу виявили 74 нові випадки захворювання, дві людини померли, 17 одужали, наразі хворіють 1 873 людини. Наразі на Рівненщині до лікування хворих із Covid-19 задіяно 6 закладів першої хвилі - Рівненська та Дубенська міські лікарні, Сарненська, Рокитнівська та Костопільська ЦРЛ, а також Дубенський пологовий будинок.

Коронавірус в Україні

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В Україні сьогодні, 30 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.