Руслана Писанка потрапила в лікарню одразу зі сцени (фото)

Акторка зламала ногу і рухатися майже не може

Артистка розповіла про свій стан після падіння

Руслана Писанка під час вистави, в якій вона брала участь, раптово впала на сцені і не змогла встати. Українська артистка і телеведуча прокоментувала інцидент. Про свій стан здоров'я Писанка написала в Facebook.

Актриса пояснила, що у виставі «Поїзд «Одеса-Мама» вона з акторами танцює короткий танець на підборах. Вона зробила необережний рух і впала.

«Можливо, тому, що в залі театру було холодно, і м'язи виявилися не розігрітими. А може бути, – просто невдало оступилася. І впала вниз. Мені миттєво викликали «швидку». Лікарі приїхали досить швидко. Спасибі!», – написала Руслана.

Вона розповіла, що після невдалого падіння не ворушилася на сцені і чекала допомогу, щоб не пошкодити ногу.

Виявилося, що у актриси перелом ноги зі зміщенням і без операції ніяк не пройде. Зараз вона знаходиться в одній з київських державних лікарень, де лежить на витяжці.

«До ноги прикріплена спеціальна гиря, що витягує ногу. Хто стикався – знає , що це за стан», – написала Писанка.

Оскільки сьогодні вихідний, то всі фахівці будуть тільки завтра. Писанка також завтра здаватиме всі необхідні для цього аналізи.

«Рухатися майже не можу – тільки лежати на спині. Мені дають знеболююче. І ось багато сплю, висипаюся, тому що відчуваю слабкість», – поскаржилася артистка.

Вона також розповіла, що вчора у неї була висока температура, а також підскочив тиск. Руслана вважає, що це через сильний стрес, оскільки сьогодні температура і тиск в нормі.

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