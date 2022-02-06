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    Руслана Писанка потрапила в лікарню одразу зі сцени (фото)

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    Акторка зламала ногу і рухатися майже не може - Руслана Писанка потрапила в лікарню одразу зі сцени (фото)

    Акторка зламала ногу і рухатися майже не може

    фото: Руслана Писанка/ Facebook

    Артистка розповіла про свій стан після падіння

    Руслана Писанка під час вистави, в якій вона брала участь, раптово впала на сцені і не змогла встати. Українська артистка і телеведуча прокоментувала інцидент. Про свій стан здоров'я Писанка написала в Facebook.

    Актриса пояснила, що у виставі «Поїзд «Одеса-Мама» вона з акторами танцює короткий танець на підборах. Вона зробила необережний рух і впала.

    «Можливо, тому, що в залі театру було холодно, і м'язи виявилися не розігрітими. А може бути, – просто невдало оступилася. І впала вниз. Мені миттєво викликали «швидку». Лікарі приїхали досить швидко. Спасибі!», – написала Руслана.

    Вона розповіла, що після невдалого падіння не ворушилася на сцені і чекала допомогу, щоб не пошкодити ногу.

    Виявилося, що у актриси перелом ноги зі зміщенням і без операції ніяк не пройде. Зараз вона знаходиться в одній з київських державних лікарень, де лежить на витяжці.

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    Акторка зламала ногу і рухатися майже не може. фото: Руслана Писанка/ Facebook
    Акторка зламала ногу і рухатися майже не може. фото: Руслана Писанка/ Facebook
    Акторка зламала ногу і рухатися майже не може. фото: Руслана Писанка/ Facebook

    «До ноги прикріплена спеціальна гиря, що витягує ногу. Хто стикався – знає , що це за стан», – написала Писанка.

    Оскільки сьогодні вихідний, то всі фахівці будуть тільки завтра. Писанка також завтра здаватиме всі необхідні для цього аналізи.

    «Рухатися майже не можу – тільки лежати на спині. Мені дають знеболююче. І ось багато сплю, висипаюся, тому що відчуваю слабкість», – поскаржилася артистка.

    Вона також розповіла, що вчора у неї була висока температура, а також підскочив тиск. Руслана вважає, що це через сильний стрес, оскільки сьогодні температура і тиск в нормі.

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    Теги: лікарня театр актриса аналізи
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    Руслана Писанка потрапила в лікарню одразу зі сцени (фото)