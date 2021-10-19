Землю накрила магнітна буря: як захиститися від її впливу

За прогнозом фахівців, буря четвертого рівня

Магнітна буря середньої інтенсивності накрила Землю вранці у вівторок, 19 жовтня. За прогнозом фахівців, буря четвертого рівня, але вона здатна погіршити самопочуття людей.

Вплив магнітної бурі середньої інтенсивності очікується рано вранці 19 жовтня. Пік цієї бурі припадає на проміжок з 6:00 до 8:00 години ранку.

Буря четвертого рівня, а це означає, що вона може викликати невелике нездужання і головні болі.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур