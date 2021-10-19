Землю накрила магнітна буря: як захиститися від її впливу
Метеочутливим людям треба поберегтися
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За прогнозом фахівців, буря четвертого рівня
Магнітна буря середньої інтенсивності накрила Землю вранці у вівторок, 19 жовтня. За прогнозом фахівців, буря четвертого рівня, але вона здатна погіршити самопочуття людей.
Вплив магнітної бурі середньої інтенсивності очікується рано вранці 19 жовтня. Пік цієї бурі припадає на проміжок з 6:00 до 8:00 години ранку.
Буря четвертого рівня, а це означає, що вона може викликати невелике нездужання і головні болі.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
- Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
- Пити трав’яні чаї та багато води.
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
- Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
- Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
- Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.