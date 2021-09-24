Вчені попередили про магнітні бурі через вибухи на Сонці

Спалах на Сонці був четвертим за силою за останні 12 місяців

Через вибухи на Сонці, які сталися вранці 23 вересня, протягом найближчих декількох днів можливі магнітні бурі. Про це повідомляють вчені з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця (ЛРАС) Фізичного інституту РАН (ФІАН).

«Через 2-3 дні до Землі прийдуть хмари сонячної плазми, викинуті вибухом на Сонці. В цьому випадку нашу планету чекають кілька годин магнітних бур. Це, однак, відбудеться тільки в разі «вдалого» розташування спалаху поблизу напрямку на Землю», – йдеться в повідомленні на веб-порталі ЛРАС, де також уточнюється, що ймовірність цієї події дуже висока, оскільки «найбільш ймовірна область спалаху знаходиться зараз прямо навпроти землі».

Крім того, вчені відзначають, що спалах на Сонці був четвертим за силою за останні 12 місяців. При цьому його не зафіксував космічний апарат GOES-16, одним із завдань якого є безперервний моніторинг спалахів.

«23 вересня супутник зайшов в тінь в 7:19 і вийшов з неї о 8:26, тобто був закритий від Сонця протягом 67 хвилин. Сонячний спалах, відповідно до незалежних джерел, почався о 7:35 і закінчився о 7:50. Таким чином, він виявився повністю недоступний для спостереження космічного апарату», - зазначено в повідомленні лабораторії.

До слова, Сонце викинуло у бік Землі два перегрітих міхури газу, які відомі як викиди корональної маси (CME).