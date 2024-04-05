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У Львові провели унікальну операцію на обличчі (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Львові провели унікальну операцію на обличчі (фото)
У Львові провели першу в Україні операцію з пластики м’язів обличчя
фото: Львівська міська рада

Операція тривала шість годин та минула успішно

Надскладне оперативне втручання виконали щелепно-лицеві хірурги центру Незламні та пластичні хірурги Центру естетичної медицини Першого медичного об'єднання Львова. Це перша операція з пластики м’язів обличчя, під час якої лікарі повернули красу жінці, обличчя якої понівечив російський боєприпас, повідомляє Львівська міська рада.

«Пацієнтка – 63-річна Наталія Аполькова, мешканка Рубіжного, що на Луганщині. Після початку великої війни в її будинок прилетів ворожий снаряд. Дрібні уламки посікли усю верхню частину тіла, зокрема, й обличчя. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми, виник лицевий параліч: м'язи перестали виконувати свою функцію і вона не могла виражати емоції. Жінка соромилась свого вигляду. За допомогою вона звернулась до спеціалістів центру Незламні», – йдеться у повідомлені.

Місяць хірурги центру Незламні та пластичні хірурги центру естетичної медицини готувались до унікального для України оперативного втручання – міопластики лицевого паралічу – тобто відновлення можливості виражати емоції. 

«Ми задоволені результатом. Сама операція така складна тим, що в ділянці обличчя є багато небезпечних анатомічних структур, пошкодження яких може нести навіть ризик смерті. Тому кожен етап операції так ретельно планувався заздалегідь», – розповідає Олег Ковтуняк, щелепно-лицевий хірург центру Незламні.

У процесі підготовки важливо було детально обстежити всі пошкоджені м’язи обличчя і з’ясувати, який із них можна перемістити в ділянку, що дозволить відновити міміку
У процесі підготовки важливо було детально обстежити всі пошкоджені м’язи обличчя і з’ясувати, який із них можна перемістити в ділянку, що дозволить відновити міміку
фото: Львівська міська рада
Наталія Аполькова, мешканка Рубіжного. Після початку великої війни в її будинок прилетів ворожий снаряд
Наталія Аполькова, мешканка Рубіжного. Після початку великої війни в її будинок прилетів ворожий снаряд
фото: Львівська міська рада

Операція тривала шість годин та минула успішно. Наступного дня пані Наталя почала займатися із терапевтом мови та мовлення, щоби заново опанувати міміку обличчя. Попереду на неї чекає реабілітація, яка триватиме весь рік. Та сьогодні жінка не може натішитися результатом – вона знову усміхається. А щоби доповнити новий образ, уже навіть одягає свої масивні сережки, які так любила носити до поранення.

Нагадаємо, стати учасницею проєкту може кожна жінка, яка постраждала внаслідок війни. Всі консультації та втручання абсолютно безоплатні. Про те, як стати учасницею проєкту та деталі, читайте тут.

Теги: жінка реабілітація поранення

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