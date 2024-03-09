Голова Херсонської ОВА повідомив про наслідки російського терору в області

Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків, дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки

Вночі російські війська вдарили по Херсону з авіації

Російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області за останню добу. Загинули двоє людей, ще двоє, зокрема дитина, – поранені. Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Як стало відомо, росіяни били по Тягинці, Миловому, Качкарівці, Білозерці, Томариному, Михайлівці, Ольгівці, Гаврилівці, Кізомису, Антонівці, Веселому, Козацькому, Велетенському, Приозерному, Софіївці, Станіславу, Садовому, Придніпровському та Херсону. Обстрілювали житлові квартали.

фото: Херсонська ОВА

Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків, дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки.

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Також Прокудін повідомив, що вночі російські війська вдарили по Херсону з авіації. Авіабомба влучила у багатоповерхівку. Пошкоджена медична установа та припортова інфраструктура.

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фото: Херсонська ОВА

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 – дістали поранення, одна з них – дитина.

Нагадаємо, два дні тому росіяни завдали ударів по Херсонщині. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури та складське приміщення. Ворог скинув вибухівку з дрона у с. Веселе. Постраждав 66-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Медики надають йому медичну допомогу.

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До слова, триває 745-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 березня.

Загалом ворог завдав вісім ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.