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Голова Херсонської ОВА повідомив про наслідки російського терору в області

Катерина Іванова
glavcom.ua
Голова Херсонської ОВА повідомив про наслідки російського терору в області
Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків, дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки
фото: Херсонська ОВА

Вночі російські війська вдарили по Херсону з авіації

Російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області за останню добу. Загинули двоє людей, ще двоє, зокрема дитина, – поранені. Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як стало відомо, росіяни били по Тягинці, Миловому, Качкарівці, Білозерці, Томариному, Михайлівці, Ольгівці, Гаврилівці, Кізомису, Антонівці, Веселому, Козацькому, Велетенському, Приозерному, Софіївці, Станіславу, Садовому, Придніпровському та Херсону. Обстрілювали житлові квартали.

Голова Херсонської ОВА повідомив про наслідки російського терору в області фото 1
фото: Херсонська ОВА
Голова Херсонської ОВА повідомив про наслідки російського терору в області фото 2

Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків, дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки.

Також Прокудін повідомив, що вночі російські війська вдарили по Херсону з авіації. Авіабомба влучила у багатоповерхівку. Пошкоджена медична установа та припортова інфраструктура.

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фото: Херсонська ОВА

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 – дістали поранення, одна з них – дитина.

Нагадаємо, два дні тому росіяни завдали ударів по Херсонщині. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури та складське приміщення. Ворог скинув вибухівку з дрона у с. Веселе. Постраждав 66-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Медики надають йому медичну допомогу.

До слова, триває 745-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 березня.

Загалом ворог завдав вісім ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Теги: окупанти росіяни поранення ворог інфраструктура дитячий садок чоловік Telegram Херсон автомобіль Миколаїв дитина

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