Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Австралії під час польоту отримали поранення десятки людей – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Австралії під час польоту отримали поранення десятки людей – ЗМІ
фото: АР

Під час польоту рейсу LA800, Boeing 787-9 Dreamliner сталася «технічна неполадка, яка спричинила сильний рух»

Під час польоту з Сіднея до новозеландського міста Окленд в Австралії відбулася сильна турбулентність, внаслідок чого 50 людей отримали травми. З них 12 було госпіталізовано. Про це повідомляє Sky News.

Авіакомпанія LATAM Airlines заявила, що під час польоту рейсу LA800, Boeing 787-9 Dreamliner сталася «технічна неполадка, яка спричинила сильний рух».

Служба швидкої допомоги Hato Hone St John поінформувала, що отримала повідомлення про «інцидент» о 15:58 за місцевим часом, і на місце події було направлено сім машин швидкої допомоги, дві машини швидкого реагування і дві машини групи підтримки при великих інцидентах. Близько 50 осіб отримали медичну допомогу на місці події, одна людина перебувала у важкому стані, а решта – у стані середнього та легкого ступенів тяжкості.

DW повідомило, що серед госпіталізованих – пасажири і три члени екіпажу, про серйозні травми не повідомляється.

Літак Boeing 787-9 Dreamliner з аеропорту Окленда мав продовжити політ до Сантьяго, Чилі. Авіакомпанія повідомила, що рейс до Сантьяго було скасовано, а новий заплановано на 12 березня.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії невеликий пасажирський літак розбився у місті Спа, зіткнувшись з автомобілем.

Нагадаємо, легкомоторний літак для гасіння лісових пожеж зазнав аварії в Чилі. Повітряне судно звалилося на трасу, зачепивши при цьому легковий автомобіль.

Раніше у літака Boeing  двері відвалились просто у польоті. Глава американської авіабудівної корпорації Boeing Дейв Келхун заявив, що компанія зобов'язана визнати наявність технічних проблем у лайнерів 737 Max 9 після того, як один із них втратив люк аварійного виходу безпосередньо під час польоту. 

Інцидент із лайнером Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines стався в ніч проти 6 січня. Незабаром після зльоту літака випала секція фюзеляжу на висоті майже п'яти кілометрів, екіпаж ухвалив рішення про екстрену посадку. Через кілька днів шкільний вчитель знайшов двері лайнера, що відірвалася, на задньому дворі свого будинку в штаті Орегон. 

Теги: політ літак машини автомобіль вчитель поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родичі, друзі, колеги, однокласники, друзі, сусіди провели родину в останню путь
У Харкові поховали молоду родину, яка вся загинула під час атаки росіян
12 лютого, 17:14
Підпіллю вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням
Партизани проникли на аеродром Єйська, з якого росіяни обстрілюють Україну (фото)
12 лютого, 12:49
Винищувачі F-16 можуть з'явитися на озброєнні ЗСУ вже у червні
Коли Україна отримає F-16? ЗМІ назвали місяць
18 лютого, 12:09
Російський винищувач-бомбардувальники Су-34
Повітряні сили знищили ще один російський винищувач
18 лютого, 08:54
На Дніпропетровщині понівечені 10 житлових будинків
РФ атакувала «Пункт незламності» на Херсонщині, обстріл ліцею на Харківщині: ситуація в регіонах
20 лютого, 10:15
Руйнації у місті Куп'янськ після деокупації міста
Офіційно: у Куп’янській громаді зруйновано і пошкоджено 50% житла
1 березня, 14:41
Втрати ворога внаслідок удару: 19 вбитих російських військових
ЗСУ вдарили по скупченню російських військ в Оленівці: вбито заступника командира
29 лютого, 08:35
Новий дрон AZAT FPV, знаходиться на фінальній стадії розробки
Туреччина презентувала прототип інноваційного дрона-камікадзе
5 березня, 18:48
Дані про наміри РФ захопити аеродром Антонов ГУР передав надійний інформатор
Буданов розкрив, як вдалося зупинити окупантів за крок до захоплення Києва
10 березня, 16:59

Соціум

Безпілотники атакували декілька регіонів РФ: в Орлі спалахнула нафтобаза
Безпілотники атакували декілька регіонів РФ: в Орлі спалахнула нафтобаза
В Австралії під час польоту отримали поранення десятки людей – ЗМІ
В Австралії під час польоту отримали поранення десятки людей – ЗМІ
Найпопулярніші сири з пліснявою на межі зникнення: вчені пояснили чому
Найпопулярніші сири з пліснявою на межі зникнення: вчені пояснили чому
Трамп намагається зірвати кримінальний процес проти себе: подробиці
Трамп намагається зірвати кримінальний процес проти себе: подробиці
Папа Римський може відвідати Київ за однієї умови
Папа Римський може відвідати Київ за однієї умови
Стало відомо, коли почнуться переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС
Стало відомо, коли почнуться переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
44K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
7261
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
6020
Визволення Криму: Буданов анонсував серйозну спецоперацію на півострові
4489
«Надури фермера». Нова схема на земельному ринку
3631
На ринок землі вийшли шахраї. Юрист попередив про схему обману

Новини

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua