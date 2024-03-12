В Австралії під час польоту отримали поранення десятки людей – ЗМІ

Під час польоту рейсу LA800, Boeing 787-9 Dreamliner сталася «технічна неполадка, яка спричинила сильний рух»

Під час польоту з Сіднея до новозеландського міста Окленд в Австралії відбулася сильна турбулентність, внаслідок чого 50 людей отримали травми. З них 12 було госпіталізовано. Про це повідомляє Sky News.

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Авіакомпанія LATAM Airlines заявила, що під час польоту рейсу LA800, Boeing 787-9 Dreamliner сталася «технічна неполадка, яка спричинила сильний рух».

Служба швидкої допомоги Hato Hone St John поінформувала, що отримала повідомлення про «інцидент» о 15:58 за місцевим часом, і на місце події було направлено сім машин швидкої допомоги, дві машини швидкого реагування і дві машини групи підтримки при великих інцидентах. Близько 50 осіб отримали медичну допомогу на місці події, одна людина перебувала у важкому стані, а решта – у стані середнього та легкого ступенів тяжкості.

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DW повідомило, що серед госпіталізованих – пасажири і три члени екіпажу, про серйозні травми не повідомляється.

Літак Boeing 787-9 Dreamliner з аеропорту Окленда мав продовжити політ до Сантьяго, Чилі. Авіакомпанія повідомила, що рейс до Сантьяго було скасовано, а новий заплановано на 12 березня.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії невеликий пасажирський літак розбився у місті Спа, зіткнувшись з автомобілем.

Нагадаємо, легкомоторний літак для гасіння лісових пожеж зазнав аварії в Чилі. Повітряне судно звалилося на трасу, зачепивши при цьому легковий автомобіль.

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Раніше у літака Boeing двері відвалились просто у польоті. Глава американської авіабудівної корпорації Boeing Дейв Келхун заявив, що компанія зобов'язана визнати наявність технічних проблем у лайнерів 737 Max 9 після того, як один із них втратив люк аварійного виходу безпосередньо під час польоту.

Інцидент із лайнером Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines стався в ніч проти 6 січня. Незабаром після зльоту літака випала секція фюзеляжу на висоті майже п'яти кілометрів, екіпаж ухвалив рішення про екстрену посадку. Через кілька днів шкільний вчитель знайшов двері лайнера, що відірвалася, на задньому дворі свого будинку в штаті Орегон.