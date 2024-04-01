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«Гаванський синдром» у американських дипломатів: що це за хвороба і до чого тут Росія

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Гаванський синдром» у американських дипломатів: що це за хвороба і до чого тут Росія
Журналісти у дослідженні спираються на заяви жертв, російські урядові документи, дані про пересування та місцеперебування
фото: EPA/UPG

Понад 100 американців – як у США, так і за кордоном – постраждали від того, що було офіційно класифіковано як аномальні випадки зі здоров'ям

Агенти російської військової розвідки (ГРУ) приїжджали в міста, де в американських дипломатів з часом виявляли «гаванський синдром». Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, «60 минут» і Der Spiegel, опублікованому 1 квітня.

Журналісти спираються, серед іншого, на заяви жертв, російські урядові документи, дані про пересування та місцеперебування.

Що відомо про зафіксовані випадки хвороби?

За даними, які вдалося виявити, підрозділ 29155 ГРУ експериментував зі спеціальною зброєю. Ймовірно, керівники підрозділу були нагороджені за розробку «нелетальної акустичної зброї». Це пристрої, що випромінюють звук і радіочастоти, які можуть бути використані проти людей.

Симптоми «гаванського синдрому» в американців виявляли в ті самі періоди й у тих самих місцях, куди приїжджали співробітники в/ч 29155. Зокрема, пересування агентів головного управління генштабу РФ Європою 2014 року збіглися із «серією дивних атак» на співробітників американського консульства у Франкфурті-на-Майні. 

У 2016-2017 роках американські дипломати у Китаї почали повідомляти про дивні проблеми зі здоров'ям після прильоту туди групи агентів 29155. Такі ж «збіги» зафіксовано в Белграді та Ханої 2021 року. 

Дві ймовірні жертви, у яких проявилися симптоми «гаванського синдрому», упізнали можливих учасників нападів за фотографіями. У Франкфурті-на-Майні перед погіршенням самопочуття бачили агента Єгора Гордієнка, а у Тбілісі – Альберта Авер'янова, сина командира частини Андрія Авер'янова.

Випадок у грузинському Тбілісі стався у вересні 2021 року. Дружина американського дипломата перебувала вдома, коли раптово відчула щось схоже на потужну звукову хвилю, яка пронизала голову зліва, з боку вікна, наповнила її шумом і спричинила страшний головний біль. Жінка пригадує, що помітила на вулиці незвичну машину, якої раніше не бачила, і сфотографувала її. Біля машини був високий світловолосий чоловік худорлявої статури. На наданій журналістами світлині вона впізнала Альберта Авер'янова. 

Постраждалі, їхні адвокати та підполковник американської армії у відставці також стверджують, що американська розвідувальна спільнота приховувала причетність Росії.

Чим характерний синдром?

«Гаванський синдром» отримав свою назву після одного з наймасштабніших інцидентів, що стався 2016 року в кубинській столиці Гавана. Багато американських і канадських співробітників місцевого консульства зіткнулися з дивним явищем.

Дипломатам раптово ставало погано, вони відчували сильний тиск (іноді біль) у вухах, напади нудоти й паніки, відчуття дивних звуків – або гучного шуму, або дуже високого звуку, схожого на стрекотіння коника, після чого їх місяцями або навіть роками переслідували наслідки: затуманена свідомість, проблеми з концентрацією, втрата рівноваги на рівному місці, гіперакузія (хвороблива чутливість до звуків), проблеми зі сном. 

2018 року The New York Times опублікувала гіпотезу про мікрохвильове випромінювання, за яким можуть стояти спецслужби Росії. У 2020 році видання Politico написало, що у США вивчають можливу роль російського ГРУ в атаках із застосуванням «спрямованої енергії» проти американських чиновників по всьому світу.

Трохи більше двох тижнів тому Національний інститут охорони здоров'я США (NIH), який провів масштабне дослідження «гаванського синдрому», не зміг знайти йому клінічного пояснення.

Нагадаємо, Державний департамент США планує відрядити 30-40 додаткових працівників до посольства в Україні та послабити їхні обмеження на пересування, запроваджені з міркувань безпеки після повномасштабного вторгнення РФ.

Стало відомо, що Росія розвиває й масштабує цілу систему кіберагресії на національному рівні. До неї залучають студентів російських вищих навчальних закладів. 

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Теги: росія машини документи самопочуття жінка чоловік дружина хвороба обмеження

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