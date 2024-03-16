Пропагандисти вигадали фейк про мобілізацію бездітних жінок

Повідомлення про план України мобілізувати три мільйони бездітних жінок є неправдивим

Російські пропагандисти поширюють фейки про те, що Україна нібито планує мобілізувати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності ворожої армії. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi спростовує цю інформацію в Telegram.

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Російські фейкороби посилаються на аналітичний матеріал, у якому досліджується обсяг мобілізаційного резерву України. Spravdi нагадує про те, що українські жінки можуть долучитись до Сил оборони лише на добровільних засадах.

«Обов'язок служити мають лише жінки, що мають медичний фах. У новому законопроєкті про мобілізацію, над яким працює Верховна Рада, також не міститься положень про масову мобілізацію жінок», – зазначають фахівці.

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Крім того, вони нагадали, що Texty, яке випустило статтю, є незалежним виданням, яке не пов’язане з українським урядом, а отже його матеріали не відображають позицію військового чи політичного керівництва України.

«Мета подібних вкидів – поширити панічні настрої в українському суспільстві та є частиною комплексних спроб спецслужб рф зірвати мобілізацію в Україні», – резюмує Spravdi.

Нагадаємо, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Зазначимо, Центр дезінформації РНБО заявив, що інформація про мобілізацію українських жінок є російською пропагандою. Адже в Україні не мовиться про примусову мобілізацію жінок.