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Білгород під обстрілом: пошкоджено міську адміністрацію та торгові приміщення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Білгород під обстрілом: пошкоджено міську адміністрацію та торгові приміщення
Близько 13:15 під атаку безпілотника потрапила будівля міської адміністрації Білгорода
фото: Telegram / Пепел

Внаслідок удару по адміністрації міста повідомляється про двох постраждалих

Сьогодні, 12 березня, у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію.

Близько 11 години безполітник атакував комерційне підприємство у місті. Проте за інформацією від співробіників Росгвардії, бзпілотник нібито було збито зі стрілецької зброї, а постраждалих та руйнувань на об'єкті немає

Через годину надійшла інформація, що вже торговий об'єкт зазнав атаки безпілотника. 

«Постраждалих немає. Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна та посічено фасад. Також пошкоджено 4 легкові автомобілі. На місці працюють оперативні служби», – заявив губернатор Білгородської області.

Безпілотник пошкодив стіну
Безпілотник пошкодив стіну
Постраждали також і автівки поруч
Постраждали також і автівки поруч

Близько 13:15 під атаку безпілотника потрапила будівля міської адміністрації Білгорода. На кадрах видно сліди пошкодження фасаду та розбиті вікна.

Згодом губернатор Гладков повідомив про двох постраждалих: одна жінка зазнала осколкових поранень, друга – контузії.

Нагадаємо, сьогодні над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. За попередніми даними, він упав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому. На борту було 12 людей.

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Теги: Білгород відео безпілотник літак жінка Telegram

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