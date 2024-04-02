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ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру (фото)
До ліквідації наслідків залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки Головного управління
фото: ДСНС

Російські війська продовжують наносити удари по цивільних об'єктах

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки РФ поранення дістали 13 людей, з яких п'ятеро – діти. Зазнали руйнування дитячий садочок, коледж та підприємство. Про це повідомили у ДСНС України.

На території підприємства сталася пожежа площею 150 м. кв, яку вже загасили рятувальники.

ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру (фото) фото 1
фото: ДСНС

Поранення отримали 5 дітей віком від 14 до 17 років, 4 із яких госпіталізовано. Також серед поранених 8 дорослих. На місці працюють психологи ДСНС. Вони надають необхідну допомогу людям.

ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру (фото) фото 2
фото: ДСНС
ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру (фото) фото 3
фото: ДСНС

До ліквідації наслідків залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки Головного управління.

Нагадаємо, російська армія, сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього постраждали цивільні особи. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Російські окупанти пошкодили один із закладів освіти Дніпра
фото: Facebook/Національна поліція України

За словами Лисака, станом на 20:23 загальна кількість постраждалих збільшилася до 18. Госпіталізовано дванадцятьох поранених. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, Лисак зазначив, що окупанти пошкодили один із закладів освіти: «На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат».

Раніше у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області. Повітряні сили до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета.

До слова, триває 769-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав вісім ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України дев'ять ударних БпЛА було знищено.

Теги: окупанти армія рятувальники ракета ворог поранення Дніпро

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