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    Новини здоров'я

    У Львові внаслідок отруєння госпіталізували п’ятьох одеситів

    Усі захворілі повертались із відпочинку в Славську, проживали в готелі «Скеля»
    У Львові п’ятеро жителів Одеси потрапили у лікарню з отруєнням. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА. «28 січня о 02:17 год. до медичного пункту Львівського залізничного вокзалу, із симптомами гострих кишкових інфекцій, звернулись  по допомогу п'ять осіб, з них двоє дітей (всі
    • Сьогодні, 12:06
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    Усі захворілі повертались із відпочинку в Славську, проживали в готелі «Скеля»

    У Львові п’ятеро жителів Одеси потрапили у лікарню з отруєнням. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

    «28 січня о 02:17 год. до медичного пункту Львівського залізничного вокзалу, із симптомами гострих кишкових інфекцій, звернулись  по допомогу п'ять осіб, з них двоє дітей (всі одесити)», — йдеться у повідомленні.

    Усі захворілі повертались із відпочинку в Славську, проживали в готелі «Скеля», захворіли три дні тому. Де саме харчувалися перед тим, як захворіли, чітко не вказали.

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    Зазначається, що всі потерпілі після огляду були госпіталізовані до Львівської обласної клінічної лікарні у стані середньої важкості.

    Раніше повідомлялося, що 28 січня  у Сихівському районі Львова близько 13.30 год. на озерці на вулиці Райдужній провалилися під кригу двоє хлопців 10-11 років. Діти були без нагляду дорослих.

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