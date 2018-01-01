У Львові внаслідок отруєння госпіталізували п’ятьох одеситів

Усі захворілі повертались із відпочинку в Славську, проживали в готелі «Скеля»

У Львові п’ятеро жителів Одеси потрапили у лікарню з отруєнням. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА. «28 січня о 02:17 год. до медичного пункту Львівського залізничного вокзалу, із симптомами гострих кишкових інфекцій, звернулись по допомогу п'ять осіб, з них двоє дітей (всі



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Усі захворілі повертались із відпочинку в Славську, проживали в готелі «Скеля»

У Львові п’ятеро жителів Одеси потрапили у лікарню з отруєнням. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

«28 січня о 02:17 год. до медичного пункту Львівського залізничного вокзалу, із симптомами гострих кишкових інфекцій, звернулись по допомогу п'ять осіб, з них двоє дітей (всі одесити)», — йдеться у повідомленні.

Усі захворілі повертались із відпочинку в Славську, проживали в готелі «Скеля», захворіли три дні тому. Де саме харчувалися перед тим, як захворіли, чітко не вказали.

Зазначається, що всі потерпілі після огляду були госпіталізовані до Львівської обласної клінічної лікарні у стані середньої важкості.

Раніше повідомлялося, що 28 січня у Сихівському районі Львова близько 13.30 год. на озерці на вулиці Райдужній провалилися під кригу двоє хлопців 10-11 років. Діти були без нагляду дорослих.