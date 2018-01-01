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    Новини здоров'я

    У Миколаєві з підозрою на гепатит А відправили до лікарні 29 осіб

    Діагноз підтверджено вже у 26 осіб
    29 людей госпіталізовано станом на 14 лютого з підозрою на гепатит А в Миколаєві. Про це повідомило управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,. Повідомляється, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 27 людей, у 25 з них діагноз підтверджено. В обласній дитячій інфекційній лікарні перебувають дві дитини, в однієї з них діагноз
    • Сьогодні, 15:03
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    Діагноз підтверджено вже у 26 осіб

    29 людей госпіталізовано станом на 14 лютого з підозрою на гепатит А в Миколаєві.

    Про це повідомило управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,.

    Повідомляється, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 27 людей, у 25 з них діагноз підтверджено.

    В обласній дитячій інфекційній лікарні перебувають дві дитини, в однієї з них діагноз підтверджено.

    Ситуація на постійному контролі Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської міськради.

    Збудник спалаху гепатиту А в Миколаєві не виявлено.

    22 січня повідомлялось, що в Миколаєві 54 людини госпіталізовані з підозрою на гепатит А. 

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