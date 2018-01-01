У Миколаєві з підозрою на гепатит А відправили до лікарні 29 осіб

Діагноз підтверджено вже у 26 осіб

29 людей госпіталізовано станом на 14 лютого з підозрою на гепатит А в Миколаєві. Про це повідомило управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,. Повідомляється, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 27 людей, у 25 з них діагноз підтверджено. В обласній дитячій інфекційній лікарні перебувають дві дитини, в однієї з них діагноз



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Діагноз підтверджено вже у 26 осіб

29 людей госпіталізовано станом на 14 лютого з підозрою на гепатит А в Миколаєві.

Про це повідомило управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,.

Повідомляється, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 27 людей, у 25 з них діагноз підтверджено.

В обласній дитячій інфекційній лікарні перебувають дві дитини, в однієї з них діагноз підтверджено.

Ситуація на постійному контролі Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської міськради.

Збудник спалаху гепатиту А в Миколаєві не виявлено.

22 січня повідомлялось, що в Миколаєві 54 людини госпіталізовані з підозрою на гепатит А.