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    Новини здоров'я

    У Миколаєві госпіталізовано 54 людини із гепатитом А

    Діагноз підтверджено вже у 46 осіб
    У Миколаєві, станом на 22 січня, в обласній інфекційній лікарні знаходяться 54 пацієнти із симптомами гепатиту А. У 46 осіб вже підтверджено діагноз. Про це повідомляє Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. [READ_MORE] Додається, що у семи випадках діагноз знято. Виписано 21 особу. Ще одна дитина знаходяться в
    • Сьогодні, 14:23
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    Діагноз підтверджено вже у 46 осіб

    У Миколаєві, станом на 22 січня, в обласній інфекційній лікарні знаходяться 54 пацієнти із симптомами гепатиту А. У 46 осіб вже підтверджено діагноз.

    Про це повідомляє Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

    Додається, що у семи випадках діагноз знято. Виписано 21 особу. Ще одна дитина знаходяться в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у однієї дитини, у трьох випадках — дігноз знято, виписано 18 пацієнтів.

    Раніше повідомлялося, що у Миколаєві кількість хворих на гепатит А станом на 17 січня становила 77 осіб.

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