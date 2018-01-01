У Миколаєві госпіталізовано 54 людини із гепатитом А
- Сьогодні, 14:23
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Діагноз підтверджено вже у 46 осіб
У Миколаєві, станом на 22 січня, в обласній інфекційній лікарні знаходяться 54 пацієнти із симптомами гепатиту А. У 46 осіб вже підтверджено діагноз.
Про це повідомляє Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.
Додається, що у семи випадках діагноз знято. Виписано 21 особу. Ще одна дитина знаходяться в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у однієї дитини, у трьох випадках — дігноз знято, виписано 18 пацієнтів.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві кількість хворих на гепатит А станом на 17 січня становила 77 осіб.