МОЗ роз’яснив, які вакцини від Covid-19 можна комбінувати

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, які вакцини можна комбінувати

Декілька схем комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними

В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти Covid-19. Про це Міністерство охорони здоров’я України повідомило на своїй сторінці у Facebook.

Представники МОЗ зазначили, що найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення. Втім, якщо та сама вакцина недоступна, або при введенні першої дози у людини відбулася важка реакція (наприклад тромбоз), можливе введення вакцин за наступною схемою:

Перша доза – AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга – Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;

Перша доза Comirnaty чи Moderna, друга – Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

Нагадаємо, що усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними.

У МОЗ занначили, що наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило рішення про застосування третьої, додаткової дози щеплення від Covid-19 препаратом Pfizer через шість місяців після другої дози.

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