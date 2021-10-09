Covid-19 не збавляє обертів: за добу вірус діагностували у понад 15 тисяч українців

За минулу добу через коронавірус госпіталізували 3 571 особу

За добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізували 3 571 особу, трапилося 250 летальних випадків та одужали 5 364 особи.

За добу протестовано: методом ПЛР – 53 313 осіб, методом ІФА – 10 132 особи, експрес-тестами – 42 584 особи.

Графіка: МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 529 913 осіб;

одужало – 2 287 846 осіб;

летальних випадків – 58 331;

проведено ПЛР-тестувань – 13 217 913.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Нагадаємо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях,

Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.