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    МОЗ: вчора ковід діагностували у понад 16 тисяч українців

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    Від ускладнень коронавірусної хвороби за добу померла 241 людина - МОЗ: вчора ковід діагностували у понад 16 тисяч українців
    Від ускладнень коронавірусної хвороби за добу померла 241 людина
    фото з відкритих джерел

    Понад 3,5 тисячі хворих на ковід вчора потрапили до лікарень

    Медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях, повідомляє пресслужба МОЗ.

    За добу госпіталізували 3 526 осіб; летальних випадків – 241; одужали – 4 720 осіб.

    Протестували методом ПЛР – понад 53,2 тис. осіб, методом ІФА – 10,1 тис. осіб, експрес-тестами – понад 43,6 тис. осіб.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіли – понад 2,5 млн осіб;
    • одужали – понад 2,3 млн осіб;
    • летальних випадків – понад 58 тисяч.
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

    Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

    До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

    Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби коронавірус
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    МОЗ: вчора ковід діагностували у понад 16 тисяч українців