МОЗ: вчора ковід діагностували у понад 16 тисяч українців

Від ускладнень коронавірусної хвороби за добу померла 241 людина

Від ускладнень коронавірусної хвороби за добу померла 241 людина

Понад 3,5 тисячі хворих на ковід вчора потрапили до лікарень

Медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях, повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу госпіталізували 3 526 осіб; летальних випадків – 241; одужали – 4 720 осіб.

Протестували методом ПЛР – понад 53,2 тис. осіб, методом ІФА – 10,1 тис. осіб, експрес-тестами – понад 43,6 тис. осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – понад 2,5 млн осіб;

одужали – понад 2,3 млн осіб;

летальних випадків – понад 58 тисяч.

Графіка МОЗ

Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.