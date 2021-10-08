МОЗ: вчора ковід діагностували у понад 16 тисяч українців
Понад 3,5 тисячі хворих на ковід вчора потрапили до лікарень
Медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях, повідомляє пресслужба МОЗ.
За добу госпіталізували 3 526 осіб; летальних випадків – 241; одужали – 4 720 осіб.
Протестували методом ПЛР – понад 53,2 тис. осіб, методом ІФА – 10,1 тис. осіб, експрес-тестами – понад 43,6 тис. осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – понад 2,5 млн осіб;
- одужали – понад 2,3 млн осіб;
- летальних випадків – понад 58 тисяч.
Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.
Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.
До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.
Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.