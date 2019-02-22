Цього року МОЗ відправило на лікування за кордон 31 людину



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У 2018 році за кордон на лікування було направлено 278 українців

На лікування цих українців буде витрачено близько 74 мільйонів гривень з держбюджету

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що за державний кошт на лікування за кордон відправило 18 дорослих і 13 дітей, оскільки хвороби цих людей наразі в Україні не лікуються. Таке рішення прийняла Комісія МОЗ України з питань направлення для лікування за кордоном під час другого засідання у 2019 році, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, 14 пацієнтів направлено для проведення трансплантації кісткового мозку, інших - для проведення трансплантації органів.

«На лікування цих українців буде витрачено близько 74 мільйонів гривень із Державного бюджету та залишків коштів, що знаходяться на рахунках іноземних клінік. Загалом за цією програмою у Держбюджеті на 2019 рік передбачено майже 690 млн грн.», - пишуть у прес-службі МОЗ.

Раніше, цього року, вже було направлено на лікування в закордонних клініках 44 людини. Відтак загалом станом на 21 лютого вже є рішення щодо 75 пацієнтів.

Нагадаємо, у 2018 році направлено на лікування 278 українців. Це на 19% більше, ніж 2017 року і найбільше за всю історію незалежної України. Завдяки зусиллям команди МОЗ України у 2018 році за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» використано понад 653 млн грн, що на 263 млн грн більше ніж було передбачено у Державному бюджеті на 2018 рік.

До іноземних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України. Лікування за кордоном як виключний захід передбачений для громадян захворювання яких не лікуються на території України, незалежно від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

Минулого року українці отримували медичну допомогу у Білорусі (172 людини), Туреччині (49 людей), Італії (19 людей), Індії (19 людей), Німеччині (10 людей), Польщі (6 людей). Також по одному пацієнту лікувались в Ізраїлі, Литві та Фінляндії. За 2018 рік було проведено такі операції: трансплантація нирки - 104 (4 дитини); трансплантація нирки та підшлункової - 1; трансплантація печінки - 27 (1 дитина); трансплантація легень - 3 (1 дитина); трансплантація серця - 22 (2 дитини); трансплантація оргонокомплексу серця та легень - 6; трансплантація кісткового мозку - 110 (54 дітей); інші види лікування - 5 (1 дитина).