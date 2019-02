Медики боротимуться з політагітацією у лікарнях - МОЗ



Медпрацівники отримають рекомендації, як не допустити використання себе і ресурсів медзакладів у виборчих цілях

Українські медики пройдуть навчання, щоб не допустити використання ресурсів медзакладів у виборчих цілях.

Міністерство охорони здоров'я України співпрацюватиме з міжнародною організацією International Foundation for Electoral Systems, Inc. (IFES), щоб запобігати використанню адмінресурсу на виборах. Про це домовились МОЗ з міжнародною організацією International Foundation for Electoral Systems, Inc. (IFES), підписавши меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, українські медики пройдуть навчання, щоб не допустити використання ресурсів медзакладів у виборчих цілях.

«У партнерстві з міжнародною організацією проаналізовано законодавство і можливі ризики втручання органів влади та посадових осіб у роботу медзакладів напередодні виборів. Медпрацівники отримають рекомендації, як не допустити використання себе і ресурсів медзакладів у виборчих цілях. Це допоможе захистити їхні права та права пацієнтів. Медики будуть залучені до зустрічей і отримають чіткі інструкції, як діяти у подібних ситуаціях, кому повідомляти про випадки зловживання адмінресурсом тощо», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше меморандум про співпрацю з IFES підписало Міністерство освіти і науки України, з тим щоб запобігти незаконній агітації у закладах освіти.