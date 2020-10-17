  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В Україні лікарняні ліжка для хворих на коронавірус вже заповнені на 62,3%, – МОЗ

    • Розсилка
    Лише на Херсонщині, Тернопільщині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині й Житомирщині цей показник нижче 50% - В Україні лікарняні ліжка для хворих на коронавірус вже заповнені на 62,3%, – МОЗ
    Лише на Херсонщині, Тернопільщині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині й Житомирщині цей показник нижче 50%

    Найбільша заповненість лікарень на Донеччині

    В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з підозрою або підтвердженою коронавірусною хворобою Covid-19 вже заповнені на 62,3%. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

    Зазначається, що найгірша ситуація спостерігається на Донеччині та Луганщині. Зокрема, в Донецькій області показник заповнювання ліжок становить 91%, у Луганській – 85%, в Одеській – 78,6%, у Хмельницькій – 72,6%, а в Чернігівській області – 69%.

    При цьому лише на Херсонщині, Тернопільщині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині й Житомирщині цей показник нижче 50%.

    2_52

    Також в усіх областях, крім Кіровоградської, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення, який має становити не більше 40. Загалом в Україні він становить 187,3.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      293641
    • Хворіють
      164011
    • Одужали
      124113
    • Померли
      5517

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992). 

    Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

    Читайте також:
    8 тисяч хворих щодня вже за тиждень. Що говорять наукові прогнози пандемії в Україні
    епідемія населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies