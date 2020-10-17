В Україні лікарняні ліжка для хворих на коронавірус вже заповнені на 62,3%, – МОЗ



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Лише на Херсонщині, Тернопільщині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині й Житомирщині цей показник нижче 50%

Найбільша заповненість лікарень на Донеччині

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з підозрою або підтвердженою коронавірусною хворобою Covid-19 вже заповнені на 62,3%. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що найгірша ситуація спостерігається на Донеччині та Луганщині. Зокрема, в Донецькій області показник заповнювання ліжок становить 91%, у Луганській – 85%, в Одеській – 78,6%, у Хмельницькій – 72,6%, а в Чернігівській області – 69%.

При цьому лише на Херсонщині, Тернопільщині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині й Житомирщині цей показник нижче 50%.

Також в усіх областях, крім Кіровоградської, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення, який має становити не більше 40. Загалом в Україні він становить 187,3.

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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