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    У світі

    У Польщі майже 10 тисяч нових хворих за добу

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    За останню добу в Польщі померли 84 пацієнти - У Польщі майже 10 тисяч нових хворих за добу
    За останню добу в Польщі померли 84 пацієнти

    Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 167 тисяч

    У Польщі за минулу добу зафіксовано 9622 нові випадки інфікування коронавірусом, що є найбільшим добовим показником у країні від початку пандемії. 

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МОЗ Польщі у Твіттері.

    Найбільше нових інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 1485, Малопольському (Краків) – 1254 та Великопольському (Познань) – 1058 воєводствах.

    За останню добу в Польщі померли 84 пацієнти, зокрема шестеро – безпосередньо від Covid-19, а 78 – від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

    За минулу добу в Польщі проведено майже 49 тис. тестів, від початку пандемії – близько 4 млн.

    Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 167 тисяч, більше як 3,5 тис. померли. Вилікувалися понад 90 тис. осіб.

    У лікарнях Польщі перебувають 7612 осіб, підключені до апаратів ШВЛ 604 особи.

    Від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі переведено в червону зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження у зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусу. У червоній зоні опинилися 11 з 16 воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава.

    Через різке збільшення кількості інфікованих осіб та людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни розглядає можливість створення додаткових лікарень передусім у Мазовецькому і Малопольському воєводствах.

    Нагадаємо, станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,1 млн летальний і 29,6 млн випадки одужання. Лідером регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія.

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