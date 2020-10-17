У Львові запустили виробництво медичних масок



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Потужності виробництва наразі сягають 30 тисяч масок за зміну

Маски вже невдовзі з’являться у львівських аптеках за ціною трохи більше трьох гривень

У Львові запрацювало підприємство «Полімед», яке виготовляє медичні маски. Потужності підприємства дозволяють виготовляти 60 тисяч масок за день. Надалі виробництво планують розширити, якщо буде така необхідність.

«Зараз ще їде обладнання, яке буде виробляти сам фільтрувальний матеріал. Це буде перше виробництво в Україні. І, по суті, ми будемо мати повний цикл від виробництва матеріалу до виробництва самої маски. А така ж виробнича база у нас є в Херсоні. На запрошення львівського міського голови ми відкрили ще один підрозділ у Львові, щоб забезпечити масками і львів’ян», – розповів засновник компанії «Полімед» Андрій Дмітрієв.

Маски, каже виробник, високої якості. Ступінь бактерицидної фільтрації становить 99%, а сам матеріал, з якого їх шиють, сертифікований.

Маски вже невдовзі з’являться у львівських аптеках. Їхня ціна становитиме трохи більше трьох гривень. Також міський голова зазначив, що місто закуповуватиме їх для медичних установ та освітніх закладів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробив новий законопроєкт, який повинен зобов’язати не просто носити медичні засоби захисту, але й робити це правильно. За маски на підборідді доведеться платити 255 грн.

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