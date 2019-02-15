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    Здоров'я

    У МОЗ заявили про хакерську атаку

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    Наразі сайт Міністерства охорони здоров'я працює у звичайному режимі - У МОЗ заявили про хакерську атаку
    Наразі сайт Міністерства охорони здоров'я працює у звичайному режимі

    Сайт був недоступний для користувачів до 15.30

    У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про хакерську атаку на офіційний сайт відомства. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

    Як зазначається, через несанкціоноване втручання сайт був недоступний для користувачів.

    Станом на 15:30 фахівці відновили функціонал сайту. Зараз сайт працює в звичайному режимі.

    Нагадаємо, хакери все частіше атакують сервера української Центральної виборчої комісії та комп'ютери співробітників, намагаючись проникнути в електронні системи, щоб маніпулювати виборами президента України в березні.

    Крім того, в листопаді повідомлялося, що на офіційний сайт Міністерства тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб була здійснена хакерська атака.

    Також додамо, що спікер Ради Андрій Парубій не виключає, що Росія може спробувати втрутитися у вибори в Україні. Тоді він заявив: «Враховуючи, що РФ як один з важливих елементів використовує втручання у вибори, без сумніву, що буде спроба втручання у вибори в Україні. В цей рік будуть проходити вибори і президентські, і парламентські».

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