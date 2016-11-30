У Національному медуніверситеті просять захисту від кібертерору

Лист до правоохоронців направила ректорка університету Катерина Амосова

Керівництво Національного медичного університету імені О.О. Богомольця звернулося до генерального прокурора України, голови Служби безпеки України та міністра внутрішніх справ із проханням захистити від терору з боку банди кіберзлочинців, який триває вже понад 4 місяці, і на який відмовляються реагувати у МВС та СБУ. Як повідомляють



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лист до правоохоронців направила ректорка університету Катерина Амосова

Керівництво Національного медичного університету імені О.О. Богомольця звернулося до генерального прокурора України, голови Служби безпеки України та міністра внутрішніх справ із проханням захистити від терору з боку банди кіберзлочинців, який триває вже понад 4 місяці, і на який відмовляються реагувати у МВС та СБУ. Як повідомляють «Українські новини», про це йдеться у листі ректорки університету Катерини Амосової керівникам зазначених відомств.

«У розпорядженні правоохоронців є всі дані, необхідні та достатні, щоб знайти замовників, організаторів і виконавців злочинів: підробки документів Державної фіскальної служби України (ДФС), зламу поштових скриньок, телефонів і банківських рахунків, залякувань, шантажу і наклепів тощо. Зважаючи на масштаб злочинів та кількість задіяних осіб, для професійних розслідувачів справа не є складною. Деякі компанії відкрито, просто на своїх сайтах, пропонують послуги з цькування, булінгу і травлі. Проте, на жаль, відверті пропозиції протиправності, на жаль, правоохоронці залишають без уваги», - говориться в листі.

За словами Амосової, атака на університет триває ще з вересня. За цей час були зламані особисті телефони та електроні скриньки керівництва університету та членів їх родин. В мережу викладається особисте листування, розбавлене відвертими фейками. Для цього був створений клон реально існуючої організації «Центр журналістських розслідувань». Було також зламано банківські рахунки. Провідним транснаціональним фармацевтичним компаніям направлено підроблені листи ДФС України. На особисті телефони співробітників закладу поступають погрози. Самій же Амосовій настирливо рекомендують йти з посади.

До листа докладено приклади СМС з погрозами, а також розсилки повідомлень у професійній вайбер-групі зі зламаного акаунту одного з проректорів. При цьому наголошується, що з повідомленнями про злочин постраждалі зверталися до Нацполіції та СБУ, але ці звернення залишилися без розгляду.

На думку Амосової, мета замовників атаки – посада ректора престижного вишу, в якому навчаються 15 тис. студентів. При цьому ректор заявляє, що не буде робити те, чого від неї бажають замовники атаки.

«Потрібна лише воля зупинити це жахіття. Вважаю, що це має стати справою честі правоохоронних органів та спецслужб, маркою якості державної служби і сертифікатом працездатності нашої держави», - наголошує автор листа.