У Британії шириться бактеріальна хвороба: померли вже восьмеро дітей
Поки незрозуміло, чому бактеріальна інфекція, яка зазвичай викликає легкі симптоми, цього року спричиняє таку високу смертність
У Великій Британії вже восьма дитина загинула від бактеріальної стрептококової інфекції А. В Англії зафіксовано п'ять смертей дітей віком до п'яти років, смерть семирічної дитини в Уельсі та 12-річного підлітка в Лондоні. У Шотландії зафіксовано вісім випадків стрептококової хвороби, але смертельних немає, повідомляє BBC News.
Восьмою жертвою стрептококу А стала п'ятирічна дівчинка, яка була ученицею початкової школи. Минулого тижня дитина серйозно захворіла – її ушпиталили до Королівської лікарні Белфаста. Через важкий стан дівчинку перевели до реанімації, а в ніч на понеділок вона померла.
Учнів початкової школи, до якої ходила і п'ятирічна дівчинка, попросили відвідати поліклініку. Там їх мав оглянути лікар та призначити профілактичний курс антибіотиків. В одного з учнів медики діагностували важку форму стрептококової інфекції А, а також низку пацієнтів з легким перебігом хвороби.
Що таке стрептокок А
Більшість хвороб, спричинених стрептококом А, є легкими – біль у горлі або шкірна інфекція, яку можна легко вилікувати антибіотиками. Зокрема:
- шкірну інфекцію імпетиго;
- скарлатину;
- стрептококову ангіну.
Поки незрозуміло, чому бактеріальна інфекція, яка зазвичай викликає легкі симптоми, цього року спричиняє таку високу смертність.
Лікарі у Великій Британії припускають, що однією із причин може бути зниження колективного імунітету, яке спричинило обмеженням соціальних контактів дітей упродовж пандемії Covid-19.
Дуже рідко стрептокок А може спричинити інвазивну стрептококову інфекцію групи А або iGAS, яка може бути смертельною.
Ознаками такого захворювання є:
- лихоманка (висока температура вище 38 C);
- сильні м'язові болі;
- біль в одній частині тіла;
- незрозумілу блювоту чи діарею.
До сімейного лікар слід звернутися, якщо дитина має:
- погіршення апетиту;
- ознаки зневоднення;
- підвищену температуру;
- пітливість та підвищену чутливість шкіри;
- втому або дратівливість.
Варто негайно звертатися до швидкої допомоги, якщо:
- ваша дитина відчуває труднощі з диханням (є бурчання або смоктання під ребрами);
- є паузи в диханні;
- шкіра, язик або губи сині;
- кволість та порушення сну.
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