У Британії шириться бактеріальна хвороба: померли вже восьмеро дітей

Поки незрозуміло, чому бактеріальна інфекція, яка зазвичай викликає легкі симптоми, цього року спричиняє таку високу смертність

У Великій Британії вже восьма дитина загинула від бактеріальної стрептококової інфекції А. В Англії зафіксовано п'ять смертей дітей віком до п'яти років, смерть семирічної дитини в Уельсі та 12-річного підлітка в Лондоні. У Шотландії зафіксовано вісім випадків стрептококової хвороби, але смертельних немає, повідомляє BBC News.

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Восьмою жертвою стрептококу А стала п'ятирічна дівчинка, яка була ученицею початкової школи. Минулого тижня дитина серйозно захворіла – її ушпиталили до Королівської лікарні Белфаста. Через важкий стан дівчинку перевели до реанімації, а в ніч на понеділок вона померла.

Учнів початкової школи, до якої ходила і п'ятирічна дівчинка, попросили відвідати поліклініку. Там їх мав оглянути лікар та призначити профілактичний курс антибіотиків. В одного з учнів медики діагностували важку форму стрептококової інфекції А, а також низку пацієнтів з легким перебігом хвороби.

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Що таке стрептокок А

Більшість хвороб, спричинених стрептококом А, є легкими – біль у горлі або шкірна інфекція, яку можна легко вилікувати антибіотиками. Зокрема:

шкірну інфекцію імпетиго;

скарлатину;

стрептококову ангіну.

Поки незрозуміло, чому бактеріальна інфекція, яка зазвичай викликає легкі симптоми, цього року спричиняє таку високу смертність.

Лікарі у Великій Британії припускають, що однією із причин може бути зниження колективного імунітету, яке спричинило обмеженням соціальних контактів дітей упродовж пандемії Covid-19.

Дуже рідко стрептокок А може спричинити інвазивну стрептококову інфекцію групи А або iGAS, яка може бути смертельною.

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Ознаками такого захворювання є:

лихоманка (висока температура вище 38 C);

сильні м'язові болі;

біль в одній частині тіла;

незрозумілу блювоту чи діарею.

До сімейного лікар слід звернутися, якщо дитина має:

погіршення апетиту;

ознаки зневоднення;

підвищену температуру;

пітливість та підвищену чутливість шкіри;

втому або дратівливість.

Варто негайно звертатися до швидкої допомоги, якщо:

ваша дитина відчуває труднощі з диханням (є бурчання або смоктання під ребрами);

є паузи в диханні;

шкіра, язик або губи сині;

кволість та порушення сну.

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