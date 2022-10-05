Covid-19: новий сезон в Україні. Головні питання та відповіді

Перевірте медичну картку: чи не настав час робити нове щеплення від коронавірусу?

Настав жовтень – місяць, з якого в Україні умовно починається новий епідеміологічний сезон захворюваності на грип та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме до категорії (ГРВІ) належить і коронавірусна інфекція. Чи чекати на нову хвилю? Коли? І куди, зрештою, зник Covid-19 від початку війни? На ці та інші питання у коментарях «Главкому» відповіли два експерти: Сергій Крамарев, позаштатний інфекціоніст МОЗ, лікар-інфекціоніст у Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарня, та Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант з вакцинації від Covid-19 проєкту Світового банку.

Де був Covid-19 попередні сім місяців?

«У попередні сім місяців Covid-19 був – навіть якщо судити з наповнення нашої лікарні (Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня). Проте справді не у такій кількості, як зараз. Влітку у нас було до 10 випадків на тиждень, а з вересня кількість хворих на коронавірусну хворобу різко зросла», – розказує Сергій Крамарев.

Інфекціоніст Сергій Крамарев

Як хворіють на коронавірусну інфекцію зараз?

За словами Крамарева, нічого нового у клінічних проявах у дітей не з’явилося – в основному, це пневмонія. Як правило, важкі стани трапляються лише у дітей із серйозними супутніми захворюваннями. «У дорослих почали дещо превалювати випадки тромбозів, ледь не в перші дні хвороби можуть з’являтися тромби у літніх людей», – додає інфекціоніст.

Який найбільш розповсюдженіший штам нині в Україні?

«На мою думку, немає особливого сенсу визначати штами. Відомо, що у світі нині домінує «Омікрон» та його підвиди, Україна не є виключенням. Загалом я вважаю, що Covid-19 залишиться з нами надалі на усе життя», – переконаний Крамарев.

Чого чекати від Covid-19 цієї осені?

Медики підкреслюють: нині офіційні цифри кількості випадків захворювання через війну не є об’єктивними, вони – далекі від істини.

«Якщо говорити про прогнози, то британські дослідники кажуть: Covid-19 набуває властивостей звичайної сезонної інфекції із двома хвилями. Першою восени і другою – навесні. І за їхніми прогнозами, пік захворюваності у світі, а отже, і у нас, очікується у листопаді. Зимою спостерігатиметься спад захворюваності, а у березні – друга хвиля. Я вважаю, так воно і буде», – зазначає Крамарев.

Робимо бустер чи додаткову дозу?

Як пояснює Федір Лапій, існує поняття первинної вакцинації. Для неї пересічному українцю – тобто без супутньої хронічної патології – як правило, потрібно ввести дві дози: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna чи CoronaVac, або одну дозу Johnson&Johnson. Для людей, які мають імуносупресію, є рекомендації отримати додаткову дозу: третю – в рамках первинної вакцинації (другу – у випадку з Johnson & Johnson).

За словами експерта, в Україні рекомендовано отримати усім бустерну дозу. Якщо говорити про терміни, то через п’ять місяців після первинної вакцинації, а для тих, хто отримував додаткову дозу – через три місяці.

«У принципі, цього було б достатньо. Принаймні, ті дані, які є на сьогодні, вказують: якщо людина молодого віку і без супутніх хвороб, то первинна вакцинація плюс бустер забезпечить захистом від тяжкого перебігу. Водночас для людей з груп ризику – із супутніми захворюваннями чи віком понад 60 років, а на них припадає близько 75% випадків смерті від коронавірусної хвороби щотижня – для відновлення захисту потрібно отримувати другу бустерну дозу. Тобто для когось це може бути четверта, для когось – п’ята доза», – додає фахівець.

Експерт зауважує, що для першої бустерної дози зараз затверджено рекомендований інтервал у п’ять місяців (від останньої дози первинної вакцинації), для другої бустерної дози – чотири місяці від першої бустерної дози.

«Якщо ви пропустили цей інтервал, і минуло понад пів року, ви просто вводите ті дози, яких вам бракує», – каже Лапій.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я дозволило робити другу бустерну дозу всім охочим.

Як поєднувати вакцини?

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики наголошує, що із цим питанням слід звернутися до сімейного лікаря.

22 вересня в Україні був підписаний наказ МОЗ, яким було схвалено використання гетерологічної (змішаної) схеми вакцинації – тобто з використанням вакцин різких виробників, на різних платформах. «Нагадаю, щодо платформ: є вакцина CoronaVac – це інактивований вірус, Pfizer-BioNTech та Moderna – це мРНК вакцина, AstraZeneca та Johnson & Johnson – це векторні вакцини. Скажімо, для першого бустера після двох доз Pfizer-BioNTech можна використовувати CoronaVac», – каже Лапій.

Варіанти комбінування вакцин. Графіка від МОЗ Інфографіка Міністерства охорони здоров'я

Які є побічні ефекти від вакцинації?

За словами глави Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, існує загальна система збору інформації, куди заноситься будь-яка серйозна подія щодо стану здоров’я.

«Історія із побічними ефектами загалом бере свій початок у березні 2021 року. Саме у 2021 році почалася масова вакцинація, тоді векторну вакцину AstraZeneca та Johnson&Johnson масово використовувати Велика Британія та країни Європейського союзу. Тоді ж з’явилась інформація стосовно зростання кількості тромбозів (причому досить рідкісної форми, тромбозів мозкових синусів) – як наслідок коронавірусної хвороби. Звичайно, коли проводиться масова вакцинація, хтось міг перехворіти на Covid-19 і не знати про це. Відбувся часовий збіг вакцинальної кампанії та чергової хвилі захворюваності», – пояснює Лапій.

Що з вакцинацією дітей?

В Україні дітям віком 5-11 років дозволено щеплення проти Covid-19 вакциною Comirnaty (Pfizer) за згоди батьків або опікунів. Разом із тим, за словами Сергія Крамарева, нині в Україні немає спеціальної вакцини для щеплення дітей такого віку, адже вона відрізняється дозуванням від «дорослої». Тому зараз в Україні можна щепити лише дітей 12-ти років і старше.

«Водночас у США, Австралії схвалена вакцинація дітей від Covid-19 з шести місяців. У цьому питанні Україна йде у фарватері, і коли інші країни проведуть аналіз безпеки, ефективності та доцільності, тоді це питання розглянемо в Україні», – зазначає Федір Лапій.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант з вакцинації від Covid-19 проєкту Світового банку Федір Лапій фото: unian

Чи можна поєднувати вакцину проти коронавірусу із іншими щепленнями?

Питання можливості поєднання вакцин від Covid-19 та інших інфекційних хвороб нині актуально, адже жовтень – місяць, коли в Україні з’являються нові вакцини від грипу (тих його штамів, що будуть циркулювати у новому епідеміологічному сезон). До того ж, ЮНІСЕФ широко розгорнула інформаційну кампанію щодо вакцинації від кору – можливо, організація переконає хоча б якусь кількість людей щепити дітей від цієї хвороби.

«Одночасне введення вакцин проти Covid-19 та грипу є схваленою практикою в Україні. Це означає, що робити ці щеплення можна в один день або з будь-яким інтервалом. Щодо поєднань з вакцинами від інших інфекційних хвороб, то, скажімо, у США вже прибрали будь-які інтервали і поєднують щеплення від Covid-19 із вакцинами проти інших інфекцій. Водночас є чимало країн, де рекомендують ці щеплення розмежувати і зробити інтервал у два тижні – так само і в Україні», – пояснює Федір Лапій.

Водночас експерт зауважив: у тих країнах, де діє таке розмежування, статистика охоплення щепленнями від кору не така катастрофічна, як в Україні.

«Крім того, нагадаю, що в Україні триває війна, і гарантій того, що дитина в евакуації, в дорозі, у прифронтовій зоні матиме можливість отримати вчасно щеплення від кору, немає. Тому на сьогодні в Україні є винятки, які говорять про те, що за відсутності впевненості, що за два тижні вакцина проти кору буде доступна, можна робити в один день із Covid-19. Тобто обмеження у два тижні не є суворим», – додає Лапій.

Новий епідсезон: чи слід робити щеплення від грипу, чи достатньо лише від Covid-19?

Сергій Крамарев відповідає так: «Слід, але є одне «але». Щороку домінуючі штами грипу змінюються. Ті штами, які були у південній півкулі зимою – тобто тоді, коли в нас було літо – будуть і у нас. Так от, австралійські вчені відзначають різке (аж у 5 разів!) збільшення захворюваності на грип. І одночасно відбувалося зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Далі – у них домінував штам грипу H3N2, переважно хворіли діти, тому, певно, і нам слід очікувати на те саме».

Інфекціоніст також додав, що поки що в Україні немає вакцини від цього штаму грипу.

«Щосезону випускається чотиривалентна вакцина, що містить два компоненти від грипу групи А і два від грипу групи В. Нова вакцина у світі вже є, але не чув, щоб її вже завезли в Україну», – додав він.

Наталія Сокирчук, «Главком»