Українцям пояснили, як безпечно подорожувати на Новий рік під час пандемії

У МОЗ попереджають про збільшення шансів захворіти в подорожі

Новорічні подорожі цього року можуть збільшити шанси на поширення та інфікування Covid-19, але тим, хто все ж планує мандрівку на зимові вихідні, варто дотримуватися правил безпеки. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я у Фейсбук.

Зазначається, що перед поїздкою необхідно перевірити місцеві обмеження в пункті призначення, а також вимоги щодо перетину кордону та тестування. Також варто дізнатися й рівень захворюваності в пункті призначення.

Під час подорожі у МОЗ закликають носити маску й дотримуватися фізичної дистанції, уникати контактів із хворими людьми, мити руки з милом або використовувати дезінфікуючі засоби для рук на спиртовій основі, уникати дотиків до обличчя немитими руками.

Крім того, українцям радять взяти з собою достатню кількість запасних масок та дезінфікуючих засобів. При цьому варто відкласти або скасувати подорож, якщо є симптоми Covid-19, зокрема, лихоманка, кашель, біль у горлі тощо.

У разі погіршення самопочуття під час подорожі, у МОЗ говорять про необхідність повідомити про це екіпажу та негайно звернутися за медичною допомогою. Якщо ж симптоми проявилися протягом 14 днів після повернення, треба негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

Читайте також: